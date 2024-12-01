كريستوفر نولان يكشف سبب رفض روبرت داوني جونيور الانضمام لطاقم عمل فيلمه القادم

كريستوفر نولان ، كشف المخرج الحائز علي جائزة الأوسكار كريستوفر نولان، سبب رفض الممثل الشهير روبرت داوني جونيور، الانضمام لطاقم عمل فيلمه القادم، الذي يجري التحضير له في الوقت الحالي.

وأكد كريستوفر، أن سبب عدم مشاركة داوني جونير، في فيلمه الجديد، جاء بسبب مواعيد تصوير فيلمه مع مارفل Avengers: Doomsday، حيث كان من المستحيل، أن يجد روبيرت داوني جونيور فراغ في جدول أعماله.

وقال نولان، في تصريحات صحفية،:"روبرت داوني جونيور لم يرفض المشاركة في فيلمي الجديد، علي العكس لقد حاول جاهدا، لإيجاد حل وإتاحة وقت للمشاركة في فيلمي القادم".

طاقم عمل فيلم كريستوفر نولان الجديد

وانضمت رسميًّا، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون لطاقم عمل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم، الذي يحمل اسم The Prisoner، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

وبهذا يكون نولان، تعاقد مع كلا من تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، حتى الآن ليكونوا أبطال فيلمه الجديد.

شركات الإنتاج تتنافس علي فيلم نولان الجديد

وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، تتنافس للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًّا من شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدمت عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل علي تحضيره في الوقت الحالي.

تفاصيل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم

كان كريستوفر نولان، أعلن بعد ساعات من فوزه بـ جائزة الأوسكار، كأفضل مخرج في عام ٢٠٢٣، عن بدء التحضير للفيلم.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية، أن الفيلم مقتبس من مسلسل تلفزيوني بريطاني عنوانه، The Prisoner، وأُنتج في الستينيات.

وأوضح نولان، أنه يعمل بالفعل على السيناريو منذ عدة سنوات، ويتتبع الفيلم قصة عميل يستقيل من وظيفته، ولكن يتم اختطافه إلى قرية ساحلية غامضة، مليئة بالأسرى في مراقبة مستمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.