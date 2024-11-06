بعد إعلانه الفوز بالانتخابات الأمريكية، أوليفر ستون يعتزم إنتاج فيلم عن محاولة اغتيال ترامب

هوليوود والانتخابات الأمريكية ، بعد دقائق قليلة من إعلان دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن المخرج الحائز علي جائزة الأوسكار، أوليفر ستون إنتاجه فيلم عن محاولة اغتيال دونالد ترامب، والتي وقعت منذ عدة أشهر في أحد التجمعات الجماهيرية.

أوليفر ستون

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلِّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل إعلان ترامب حسمه مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث إن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لمرشحة الحزب الديمقراطي لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد إعلان دونالد ترامب فوزه بالرئاسة.