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ثقافة وفنون

بعد إعلانه الفوز بالانتخابات الأمريكية، أوليفر ستون يعتزم إنتاج فيلم عن محاولة اغتيال ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 هوليوود والانتخابات الأمريكية، بعد دقائق قليلة من إعلان دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن المخرج الحائز علي جائزة الأوسكار، أوليفر ستون إنتاجه فيلم عن محاولة اغتيال دونالد ترامب، والتي وقعت منذ عدة أشهر في أحد التجمعات الجماهيرية.

Oliver Stone: charges against Donald Trump are 'ridiculous' | South China Morning Post
أوليفر ستون

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

 وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلِّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل إعلان ترامب حسمه مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث إن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لمرشحة الحزب الديمقراطي لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد إعلان دونالد ترامب فوزه بالرئاسة.

 

نجوم هوليوود ينشرون صورهم مع علامة التصويت في الانتخابات الأمريكية

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو وصور)

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