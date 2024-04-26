فوائد الزعفران، ينظم مستوى الضغط بالدم ويخفض الكوليسترول

فوائد الزعفران، الزعفران من الأعشاب الشهيرة التى لها لون مميز ونكهة قوية ويستخدم فى الطهى وفى عمل الحلوى.

وفوائد الزعفران، عديدة لقيمته الغذائية العالية وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الزعفران من النباتات القزحية وهو يستخرج من زهرة زعفران الخريف البنفسجي، وتقدم كأعشاب لها نكهة مميزة تستخدم فى الطهى وكانت تستخدم فى الطب القديم وتدخل فى صناعة الأدوية.

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القيمة الغذائية الموجودة في الزعفران

واضاف السيد، أن الزعفران يباع بأسعار خيالية وله مذاق مر ورغم ذلك له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز وفيتامين سي وفيتامين ب المركب، والفسفور ونسبة عالية من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات.

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فوائد الزعفران

وتابع، أن من فوائد الزعفران التى تدفعنا لتناوله:-

يحسن صحة الجهاز التنفسي، ويحارب العدوى، بما في ذلك السعال ونزلات البرد الموسمية، وكذلك يساعد في القضاء على نوبات الربو.

يعزز عمل الجهاز العصبي المركزي ويساعد على تجديد الخلايا العصبية التالفة.

يحد من مخاطر أمراض القلب والشريان، فضلا عن تنظيم ارتفاع ضغط الدم، بسبب محتواه من البوتاسيوم.

يساعد الزعفران في مكافحة أعراض الاكتئاب والقلق والإجهاد، لأنه يحتوي على خصائص مسكنة طبيعية، تعزز المزاج وتساعد في الاسترخاء.

يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.

يقلل من تشنجات المعدة المزعجة والانتفاخ، المصاحبين للمرأة خلال الدورة الشهرية؛ لأنه يساعد الدم في التدفق بسلاسة.

يحتوي الزعفران على خصائص مضادة للسرطان، تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

يساعد في علاج فقر الدم، والوقاية منه، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الحديد الضروري في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يساعد في إزالة السموم من الجسم ويحفز عمل الكبد، ويحمي من الأمراض المعدية، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية.

يحد من مشكلة التهاب اللثة ووجع اللسان والفم.

يخفف متاعب حموضة المعدة واضطرابات المعدة.

يحتوي الزعفران على بعض المركبات التي تساعد في تعزيز عمل الذاكرة والتعلم، ويساعد أيضا في علاج مشاكل السن المتعلقة باضطراب الدماغ.

يفيد في علاج مشاكل العين وضعف البصر وإعتام عدسة العين.

فعال في علاج التهابات وآلام المفاصل، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.