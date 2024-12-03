أبرزها سلامة الدماغ والقلب، 6 فوائد لـ اللوز تمنحك نمطا فريدا للصحة

فوائد اللوز، للصحة عديدة، وهو يعد من أشهر المكسرات في العالم، وهو كنز غذائي يقدم للجسم فوائد صحية متعددة تجعل منه إضافة مثالية لنمط حياة صحي.



وتوضح الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن اللوز يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات، المعادن، الألياف، والدهون الصحية، مما يمنحه خصائص فريدة تعزز صحة الجسم والعقل.



أهم فوائد اللوز لصحة الجسم



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد اللوز للصحة.

اللوز وفوائد



القيمة الغذائية للوز

اللوز غني بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب. كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات مثل فيتامين E، والمعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم. يحتوي أيضًا على الألياف التي تسهم في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول.



فوائد اللوز الصحية

1. تعزيز صحة القلب

اللوز يُعتبر غذاءً صديقًا للقلب، حيث يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). تشير الدراسات إلى أن تناول حفنة من اللوز يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، ما يقلل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



2. تعزيز صحة الدماغ

اللوز مليء بالعناصر الغذائية التي تدعم وظائف الدماغ، مثل فيتامين E، والريبوفلافين، والكارنيتين. هذه العناصر تساعد في تحسين الذاكرة والتركيز، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر. يُوصى بإضافة اللوز إلى النظام الغذائي اليومي للأطفال والبالغين لتعزيز الأداء العقلي.

3. المساعدة في التحكم بالوزن

على الرغم من أن اللوز غني بالسعرات الحرارية، إلا أنه يساعد في التحكم بالوزن. الدهون الصحية والألياف والبروتين في اللوز تعزز الشعور بالشبع، مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية الزائدة. تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز كجزء من نظام غذائي صحي يميلون إلى فقدان الوزن بشكل أسرع مقارنة بالذين لا يتناولونه.

4. تعزيز صحة الجلد

اللوز غني بفيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ويقلل من علامات الشيخوخة المبكرة. كما أن زيت اللوز يُستخدم لترطيب البشرة وتنعيمها، مما يجعلها أكثر نضارة ومرونة. يمكن أيضًا استخدام اللوز المطحون كقناع طبيعي لتقشير البشرة وتنظيفها.

اللوز للصحة

5. تحسين صحة العظام

اللوز يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان ضروريان لصحة العظام. يساهم استهلاك اللوز بانتظام في الوقاية من هشاشة العظام وتعزيز قوتها، خاصة لدى النساء وكبار السن الذين يعانون من نقص الكالسيوم.

6. تنظيم مستويات السكر في الدم

اللوز يُعد خيارًا مثاليًا لمرضى السكري، حيث يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على الدهون الصحية والألياف والبروتين. كما أن تناوله مع الوجبات يساعد في تقليل ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام.

7. دعم صحة الجهاز الهضمي

اللوز غني بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتحسن حركة الأمعاء، وتساعد في الوقاية من الإمساك. تناول اللوز بانتظام يُسهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة القناة الهضمية.

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