أرقام تخض، ارتفاع جديد في أسعار التوابل والبهارات بالأسواق

ارتفعت أسعار التوابل والبهارات في بعض المحال التجارية ومحلات العطارة، وفقًا لما رصدته «فيتو» في جولة ميدانية.

أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار البهارات والتوابل في الأسواق

وأرجع عدد من التجار الذين تحدثوا لـ «فيتو» ارتفاع أسعار البهارات والتوابل إلى قلة الكميات المعروضة مع انخفاض الفاتورة الاستيرادية، إضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار على سعر البهارات والتوابل منذ العام الماضي، حيث شهدت أسعار الدولار ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي، ومنذ العام الماضي وأسعار التوابل والبهارات تعد مرتفعة.

أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

وجود مخزون كبير من التوابل والبهارات من العام الماضي

وأشاروا إلى وجود مخزون كبير من التوابل والبهارات من العام الماضي، إذ قلت مبيعات محلات العطارة من التوابل والبهارات مع ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار أصناف العطارة من البهارات والتوابل المستوردة.

أسعار كيلو توابل وبهارات في الأسواق، فيتو

سعر التوابل والبهارات في الأسواق

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار التوابل والبهارات في واحد من أشهر محلات العطارة في القاهرة، وجاءت كالآتي:

أسعار كيلو توابل وبهارات في الأسواق، فيتو

أسعار البهارات المعبأة في المحال التجارية

بلغ سعر ثوم بودرة وزن 60 جرامًا نحو 78 جنيهًا.

فلفل أسود حصى وزن 70 جرامًا نحو 97 جنيهًا.

كزبرة وزن 170 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عبوة زعتر وزن 60 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

خلطة كاري وزن 220 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

كركم وزن 70 جرامًا نحو 48 جنيهًا.

خلطة بهارات وزن 70 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

فلفل أبيض وزن 70 جرامًا نحو 90 جنيهًا.

سعر التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

أسعار البابريكا في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو بابريكا نحو 320 جنيهًا.

فلفل أحمر بابريكا وزن 62 جرامًا نحو 48 جنيهًا.

بلغ سعر بابريكا وزن 60 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر بابريكا وزن 90 جرامًا نحو 50 جنيهًا.

سعر كيلو توابل وبهارات في الأسواق، فيتو

أسعار البصل بودر في المحال التجارية

بلغ سعر بصل بودر وزن 60 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر بصل بودر معبأ وزن 90 جرامًا نحو 40 جنيهًا.

سعر التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

أسعار البهارات في المحال التجارية

بلغ سعر بهارات برجر وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر بهارات الفراخ وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

أسعار كيلو توابل وبهارات في الأسواق، فيتو

سعر كيلو بهارات في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو بهارات السجق نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات البطاطس نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات الفول نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات الفراخ نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات كبدة نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو توابل لحوم نحو 360 جنيهًا.

سعر التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

سعر البهارات في المحال التجارية

بلغ سعر بهارات الكبدة وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر بهارات الكبسة وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر بهارات السمك وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر بهارات شاورما وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

سعر التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

أسعار الحبهان في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو حبهان حصى / ناعم نحو 2000 جنيه.

بلغ سعر حبهان وزن 90 جرامًا نحو 200 جنيه.

بلغ سعر حبهان وزن 60 جرامًا نحو 140 جنيهًا.

سعر البهارات في الأسواق، فيتو

أسعار الشطة في المحال التجارية

بلغ سعر شطة وزن 60 جرامًا نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر شطة وزن 90 جرامًا نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شطة ناعمة نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شطة قرون سوداني نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شطة هندي نحو 240 جنيهًا.

سعر كيلو توابل وبهارات في الأسواق، فيتو

أسعار الفلفل الأسود في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو فلفل أسود حصى / ناعم نحو 480 جنيهًا.

بلغ سعر فلفل أسود وزن 60 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر فلفل أسود ناعم وزن 90 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

سعر البهارات في الأسواق، فيتو

أسعار الفلفل الأبيض في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو فلفل أبيض حصى نحو 450 جنيهًا.

بلغ سعر فلفل أبيض وزن 60 جرامًا نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر فلفل أبيض معبأ وزن 90 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

سعر التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

سعر كيلو التوابل في المحال التجارية

بلغ سعر سماق وزن كيلو نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كباية صيني حصى/ ناعمة نحو 1000 جنيه.

بلغ سعر كيلو كركم حصى/ ناعم نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كزبرة حصى/ ناعمة نحو 120 جنيهًا.

أسعار الكمون في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو كمون حصى / ناعم نحو 400 جنيه.

بلغ سعر كمون وزن 60 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر كمون معبأ وزن 90 جرامًا نحو 55 جنيهًا.

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