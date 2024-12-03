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اقتصاد

شعبة العطارة: أسعار الفلفل الأسود تعود للارتفاع في الأسواق

أسعار التوابل والبهارات
أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، ارتفعت أسعار البهارات والتوابل لعدد من الأصناف في المحال التجارية ومحلات العطارة،  ومن بينها الفلفل الأسود والبهارات البودر.

 بعض أصناف التوابل والبهارات ارتفعت أسعارها في الأسواق

قال مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة في الغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن هناك بعض أصناف التوابل والبهارات ارتفعت أسعارها في الأسواق خلال الفترة الحالية.

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سعر الحبهان في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار التوابل والبهارات المستوردة في السوق المحلي

وأوضح «توفيق» لـ «فيتو» أن أسعار التوابل والبهارات التي شهدت ارتفاعا في الأسواق، مقتصرة على المستوردة، وهي مرتفعة الثمن في دول المنشأ وبالتالي مرتفعة في السوق المحلي، على عكس التوابل والبهارات المحلية التي شهدت انخفاضات واضحة.

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سعر كيلو الحبهان في الأسواق، فيتو

أسعار الحبهان ما زالت عند معدلاتها السعرية المرتفعة

وأضاف نائب رئيس شعبة العطارة أن أسعار الحبهان لم ترتفع مجددًا في السوق المحلية، بل ما زال عند معدله المرتفع السابق، مع نقص الكميات المعروضة منه في السوق المحلي، إذ يباع سعر كيلو الحبهان من 1600 جنيه إلى 1700 جنيه، وسعر كيلو الحبهان يصل لـ 37 دولارًا في دولة المنشأ.

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سعر الفلفل الأسود في الأسواق، فيتو

الفلفل الأسود عاد للارتفاع مجددًا في الأسواق

وأشار إلى أن الفلفل الأسود عاد للارتفاع مرة أخرى ولكن ليس بمعدلات ارتفاعاته السابقة في العام الماضي، إذ عادت أسعار الفلفل الأسود لارتفاع لسعر 400 جنيه للكيلو، بعد أن تراجع سعر كيلو الفلفل الأسود في الشهور الماضية لـ 320 جنيهًا.

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سعر كيلو الفلفل الأسود في الأسواق، فيتو

أسباب عودة اسعار الفلفل الأسود لارتفاع في الأسواق

وأرجع «توفيق» أسباب عودة أسعار الفلفل الأسود لارتفاع سعره في دولة المنشأ، إذ تعاني الأسواق العالمية من ارتفاعات في أسعار البهارات والتوابل.

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أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

بعض أصناف البهارات البودر ارتفعت في السوق

وقال نائب رئيس شعبة العطارة إن بعض أصناف البهارات البودر ارتفعت في السوق ولكن بنسب قليلة، لأنها أيضًا مستوردة.

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أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

وجود مخزون من التوابل والبهارات ساهم في عدم رفع الأسعار

واستطرد قائلًا: «إن وجود مخزون من التوابل والبهارات في المحال التجارية ساهم في عدم رفع أسعارها وإحداث اتزان في السوق».

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أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، فيتو

أسعار البهارات والتوابل المعبأة في المحال التجارية

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار التوابل والبهارات المعبأة في الأسواق،  بلغ سعر ثوم بودرة وزن 60 جرامًا نحو 78 جنيهًا، فلفل أسود حصى وزن 70 جرامًا نحو 97 جنيهًا، كزبرة وزن 170 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

سعر البهارات والتوابل المعبأة في المحال التجارية

فيما بلغ سعر عبوة زعتر وزن 60 جرامًا نحو 60 جنيهًا، خلطة كاري وزن 220 جرامًا نحو 80 جنيهًا، كركم وزن 70 جرامًأ نحو 48 جنيهًا، فلفل أحمر بابريكا وزن 62 جرامًا نحو 48 جنيهًا، خلطة بهارات وزن 70 جرامًا نحو 60 جنيهًا، فلفل أبيض وزن 70 جرامًا نحو 90 جنيهًا.

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