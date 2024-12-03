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ختام بطولة كرة القدم الشاطئية بدمياط الجديدة

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ورئيس مجلس الأمناء، فيتو

شهد اليوم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والمهندس أشرف فتحي محمود رئيس الجهاز، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، المباراة النهائية لبطولة مجلس الأمناء لكرة القدم الشاطئية بين شباب المدينة، على كأس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أقيمت فعالياتها على ملاعب الشاطئ الخاص "لابلاج ".

رئيس مجلس الأمناء: البطولة نواة لبطولة سنوية باسم “دمياط الجديدة”

أوضح رئيس مجلس الأمناء، أن البطولة أقيمت فى أجواء رياضية مثالية بمشاركة ثمانية فرق، مقسمة على مجموعتين، برعاية مجلس الأمناء ومجموعة من المستثمرين بالمدينة، وأنها ستكون نواة لبطولة سنوية باسم "دمياط الجديدة"، وتشارك فيها فرق من مدن أخرى تابعة للهيئة، تحت رعاية مجلس أمناء المدينة.

بطولة مجلس أمناء دمياط الجديدة لكرة القدم الشاطئية
بطولة مجلس أمناء دمياط الجديدة لكرة القدم الشاطئية

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أنه تم تكريم الفرق الفائزة،ومنح الفريق الفائز بالبطولة كأس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بالإضافة إلى مكافآت وجوائز مادية وعينية قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، تليق بالحدث الذى يلقى اهتمامًا كبيرًا من مجلس الأمناء وجهاز المدينة.

تابع رئيس مجلس الأمناء، أن تلك البطولة تأتي في ضوء جهود مجلس أمناء المدينة المستمرة في تعزيز ودعم العلاقات الاجتماعية بين شباب المدينة.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الأمناء، أن تنظيم مثل تلك الفاعليات يساهم وبشكل مباشر في تنمية الروح الرياضية والتآخي والتكامل بين كافة شباب المدينة، فضلًا عن الترويح عن النفس، وتأكيدًا على دور الرياضة في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

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