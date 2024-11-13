انطلاق بطولة مجلس أمناء دمياط الجديدة لكرة القدم الشاطئية على كأس وزير الإسكان
أطلق اليوم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، ضربة البداية لانطلاق بطولة مجلس الأمناء لكرة القدم الشاطئية بين شباب المدينة، على كأس المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،والتى تقام فعالياتها على ملاعب الشاطئ الخاص "لابلاج ".
رئيس مجلس الأمناء: البطولة ستكون نواة لبطولة سنوية باسم "دمياط الجديدة"
أوضح رئيس مجلس الأمناء، أن البطولة ستكون نواة لبطولة سنوية باسم "دمياط الجديدة"، وتشارك فيها فرق من مدن أخرى تابعة للهيئة، تحت رعاية مجلس أمناء المدينة، وأن المجلس رصد مكافآت وجوائز مادية وعينية للفائزين والمميزين بالبطولة.
أضاف رئيس مجلس الأمناء، أن تلك البطولة تأتى في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية الشباب والإهتمام والعنايةبالصحة العامة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضى،ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب، وتعزيز قيم التنافس الشريف، وبناء صداقات وعلاقات إجتماعية بين الشباب.
الجدير بالذكر، أن البطولة يشارك فيها ثمانية فرق، مقسمة على مجموعتين، برعاية مجلس الأمناء ومجموعة من المستثمرين بالمدينة.
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