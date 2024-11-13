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محافظات

مجلس أمناء دمياط الجديدة يكرم "خلف الله" بعد توليه رئاسة القرى السياحية

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ورئيس مجلس الامناء

شهدت اليوم القاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حفل تكريم مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، للدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، وذلك فى جو أسرى بهيج   بمناسبة صدور قرار المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوليه رئاسة جهاز القرى السياحية، حيث شارك بالحضور أعضاء مجلس الأمناء، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات والعاملين بالجهاز.

الدكتور أسامة حفيلة يؤكد أن رئيس الجهاز شخصية قيادية استثنائية

 

أوضح الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، أن الحفل الكريم اتسم بمشاعر الود والمحبة والتقدير لرئيس الجهاز، مؤكدا أنه شخصية قيادية استثنائية، يتسم بالإقدام وجرأة إتخاذ القرارات الصحيحة، والمثابرة والتصميم على تنفيذ الإنجازات بدقة وسرعة.

وأكد الحضور من أعضاء مجلس الأمناء والعاملين بالجهاز، أن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، نموذج ممتاز للشباب، مصدر عطاء باذخ متجدد، يعطى الأمل في المستقبل، وهو نموذج للمسئول نظيف اليد، قدوة في المساندة والدعم فى شتى المواقف، محب لعمله ووطنه.

مجلس الامناء والعاملون بجهاز التعمير يكرمون محمد خلف الله
مجلس الامناء والعاملون بجهاز التعمير يكرمون محمد خلف الله

من جانبه أعرب الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز،عن خالص امتنانه وشكره وتقديره، للدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ولجميع العاملين بالجهاز، معربا عن سعادته بالفترة التى قضاها بمدينة دمياط الجديدة، مؤكدا أنه لم يتوان لحظة وبذل أقصى الجهود في سبيل توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لتوفير جودة حياة لسكان مدينة دمياط الجديدة، متمنيا للمهندس أشرف فتحى، التوفيق والسداد في خدمة سكان مدينة دمياط الجديدة.

الجدير بالذكر أن الجميع شارك بالمشاعر الطيبة وقدموا التهانى الصادقة والتمنيات الطيبة خلال المرحلة القادمة، للدكتور مهندس محمد خلف الله، داعين الله أن يمنحه السداد والتوفيق، وأن يجعله دائما عند حسن ظن ربه، ومسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذين ينتظرون استمرار مسيرة عطائه العظيمة، بل المزيد والمزيد منها.

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الاسكان والمرافق العاملين بالجهاز المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة دمياط الجديدة دمياط شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمجتمعات العمرانية مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط

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