رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد آخر التحضيرات والاستعدادات لمعرض التطوير العقاري بالحديقة المركزية

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بالحديقة المركزية بالمدينة، لاستضافة معرض التطوير العقاري خلال الفترة من 2024/11/1 حتى 2024/11/3، والذى تقيمه شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط برئاسة الدكتور طارق العرابى.

رئيس الجهاز يتابع آخر استعدادات استضافة معرض التطوير العقاري





تجول رئيس الجهاز ومرافقوه، أجنحة المعرض الذي تشارك فيه مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري، للتأكد من الإعداد والتجهيز الجيد للمعرض.

رئيس الجهاز: تنظيم مثل هذه الفعاليات تُساهم في توضيح جهود الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة





أشار رئيس الجهاز إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات تُساهم فى توضيح جهود الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة لسكان المدن الجديدة من خلال تنفيذ كافة مشروعات الإسكان بمختلف أنماطها وعروض المستثمرين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم الخاصة.

أكد رئيس الجهاز، حرص الجهاز، ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، على التنظيم الجيد وتحقيق الإستفادة القصوى من المعرض، وإتاحة الفرص الكاملة لرواد المعرض، ومن يرغب في إستثمار موقع مميز وشركة موثوق بها لها سابقة أعمال جيدة وتسليمات منتظمة ولديها إدارة متميزة،ثم يبحث عن السعر الجيد في النهاية.

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم شركات التطوير العقاري لتستمر فى طريقها نحو مستقبل أفضل، وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية للمهتمين بالقطاع العقاري.