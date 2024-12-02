الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

بطاقات التموين
بطاقات التموين
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فوجيء عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بوقف بطاقاتهم من أول ديسمبر الجاري، ومنعهم من صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم. 

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم وقف بعض البطاقات التموينية بسبب ممارسات  الكهرباء وعدم التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الجديدة. 

رغم قرارات تفعيل البطاقات، وقف بطاقات جديدة أول ديسمبر 

يأتي ذلك رغم قرار وزير التموين في شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين التي توقفت في شهر سبتمبر الما ضي، والمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر.

 وبعد تصريح لوزير الكهرباء بإرسال بيانات المواطنين أصحاب البطاقات لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات 

تفعيل بطاقات التموين بعد توقفها بسبب التيار الكهربائي 

واستطاع  أصحاب البطاقات التموينية التي كانت متوقفة في شهر سبتمبر الماضي بسبب سرقة التيار الكهربائي، من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد قرار وزير التموين  بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، مؤكدا تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر  2024. 

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وزير الكهرباء: إرسال بيانات جديدة لوزارة التموين لتأخير تركيب العدادات 

وكان هناك تصريح سابق من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  قد أكد أن هناك عددا من الطلبات لتركيب العداد الكودي على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا وحذفهم من بطاقات التموين. 

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات 

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