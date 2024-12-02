أخبار غير سارة لأصحاب البطاقات.. وقف 250 ألف بطاقة تموينية.. تطبيق 3 محددات للعدالة الاجتماعية أبرزها امتلاك سيارة موديل 2017.. ووقف أصحاب ممارسات الكهرباء للمرة الثانية لعدم تركيب عداد

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وقف نحو 250 ألف بطاقة تموينية، بسبب تطبيق محددات استبعاد جديدة للعدالة الاجتماعية بداية من شهر ديسمبر الجاري.

تطبيق محددات الاستبعاد على البطاقات التموينية أول ديسمبر 2024

وفوجئ أصحاب تلك البطاقات التموينية عند التوجه لصرف مقرراتهم التموينية الشهرية، بوقف بطاقاتهم وبموجب ذلك وقف صرف التموين والخبز.

أسباب وقف بطاقات التموين اعتبارا من أول ديسمبر 2024

وأكدت مصادر بوزارة التموين أن أسباب وقف تلك البطاقات، هي تطبيق محددات استبعاد جديدة اعتبارا من ديسمبر الجاري، وهي:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز 50 ألف جنيها.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وقف بطاقات تموينية بسبب ممارسات الكهرباء

هذا بجانب وقف أصحاب البطاقات التموينية الذين يحصلون على ممارسة كهرباء ولم يتقدموا بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي حتى الأن.

وأوضح المصدر أن استبعاد بطاقات التموين بسبب محددات العدالة الاجتماعية يترتب عليه وقف صرف التموين والخبز معا وليس التموين فقط.

وكانت وزارة التموين عند تطبيق محددات الاستبعاد على بطاقات التموين في المراحل السابقة، تقوم بوقف صرف التموين فقط، بينما تستمر في صرف الخبز المدعم، إلا أن في هذه المرحلة الجديدة، والتي بدأت أول ديسمبر الجاري، يتم وقف التموين والخبز معا وبشكل نهائي.

وقف بطاقات تموينية بسبب ممارسات الكهرباء

من ناحية أخرى، فوجيء عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بوقف بطاقاتهم من أول ديسمبر الجاري، ومنعهم من صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم بسبب ممارسات الكهرباء وعدم التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الجديدة. رغم قرارات تفعيل البطاقات، وقف بطاقات جديدة أول ديسمبر

يأتي ذلك رغم قرار وزير التموين في شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين التي توقفت في شهر سبتمبر الما ضي، والمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر.

وبعد تصريح لوزير الكهرباء بإرسال بيانات المواطنين أصحاب البطاقات لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات.

تفعيل بطاقات التموين بعد توقفها بسبب التيار الكهربائي

واستطاع أصحاب البطاقات التموينية التي كانت متوقفة في شهر سبتمبر الماضي بسبب سرقة التيار الكهربائي، من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد قرار وزير التموين بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، مؤكدا تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر 2024.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وزير الكهرباء: إرسال بيانات جديدة لوزارة التموين لتأخير تركيب العدادات

وكان هناك تصريح سابق من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد أن هناك عددا من الطلبات لتركيب العداد الكودي على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا وحذفهم من بطاقات التموين.

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات.

رفع أسماء المتهمين بسرقة الكهرباء من بطاقات التموين

ومن جانبه، أكد طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عودة بطاقات التموين التي توقفت بسبب اتهامات سرقة الكهرباء عند التقدم لعداد كودي بالممارسة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن رفع أسماء المواطنين الذين قاموا بتركيب عدادات كهرباء كودية أو الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة من منظومة التموين، وعدم تركيب عدادات كهرباء للمواطنين في أراضي الاستصلاح الزراعي بمحافظة المنيا.

كشف بأسماء سارقي الكهرباء

وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن وزارة الكهرباء ترسل كشف المتهمين بسرقة الكهرباء إلى التموين، لأنه لا يصح أن يسرق مواطن الدولة ويحصل على الدعم، مشيرا إلى أن حجم السرقات كبير للكهرباء، ولكن عند تقديم طلب عداد كودي أو ممارسة يتم تنشيط بطاقة التموين مرة أخرى.

رفع سارقي الكهرباء من بطاقات التموين

وأكد ممثل وزارة التموين، أنه تم رفع سارقي الكهرباء من بطاقات التموين، حيث يتم إرسال كشف سرقات الكهرباء من وزارة الكهرباء، ويرسل للجهات المختصة، ولكن يتم إعادة تنشيط بطاقة التموين مع تقديمه لطلب تركيب عداد كودي، وبالفعل تم إعادة البطاقات المتوقفة التي أدخلت الممارسات وتقدمت بطلبات العدادات الكودية.

وقال ممثل وزارة التموين: هدفنا إعادة حقوق الدولة من سارقي الكهرباء، ولكن لا نتمنى أن يتم أي سرقات للتيار أو وقف اي بطاقات التموين.

وتسائل النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: هل كل من تقدم على منصة وزارة الكهرباء لتركيب العدادات يحصل عليه؟، متابعا: ونحن نعرف أن ذلك لا يحدث، وهل هناك اشتراطات لذلك ولماذا لا يتم تركيب العداد لكل من يطلب؟.

وأكد أنه لابد أن يتم تركيب عداد لكل من يرغب، مطالبا بضرورة توفير العدادات للمواطنين حتى لا تحدث مشكلة حقيقية.

تقديم طلب العداد الكودي

ومن جانبه أكد عصام إبراهيم، ممثل الكهرباء، أن كل من يتقدم لتركيب عداد كودي ممارسة ومتهم بسرقة التيار يتم التركيب فورا.

وكشف تركيب 40 ألف عداد كودي، قائلا: وهناك عدادات زراعية لمن قنن أوضاعه بعد المخالفة بالبناء على أراضي زراعية، وتم تركيب أكثر من 5 آلاف عداد زراعي.

وأشار إلى أن هناك منصة خاصة لوزارة الكهرباء لتقديم طلب العداد الكودي ومن يسجل على المنصة من المتهمين بسرقة التيار الكهرباء لا يتم إرسال ما يخصه إلى التموين أو وقف بطاقته التموينية.

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات لشهر ديسمبر 2024

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024، لصالح 64 مليون مواطن أصحاب البطاقات التموينية.

وتوفر وزارة التموين 30 صنفًا من السلع مدعومة، بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا، والمتنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات خلال ديسمبر 2024

كما تواصل وزارة التموين صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، فضلا عن صرف نقاط الخبز، وهو المبلغ الذي تم توفيره من نصيب الفرد من الخبز الشهري، ليقوم بصرف سلع متنوعة يختار صاحب البطاقة ما يحتاجه منها.

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