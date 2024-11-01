عودة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة بسبب سرقة التيار الكهربائي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عودة تشغيل بطاقات التموين المتوقفة بسبب سرقة التيار الكهربائي اعتبارا من اليوم الجمعة أول نوفمبر 2024.

عودة تفعيل بطاقات التموين بعد توقفها بسبب التيار الكهربائي

ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية التي كانت متوقفة الشهر الماضي بسبب سرقة التيار الكهربائي، صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد قرار وزير التموين الدكتور شريف فاروق بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، مؤكدا تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل 2024.

طرق التظلم على عدم عودة بطاقات التموين بسبب التيار الكهربائي

ويمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بسبب ممارسات الكهرباء، في حالة عدم تشغيل بطاقاتهم التموينية أول نوفمبر 2024، التقدم بتظلم إلى مكاتب التموين التابعين لها لتشغيل البطاقات واتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى مكتب التموين.

طلب استمارة لتقديم تظلم.

ملء البيانات الموجودة بالاستمارة وهي، رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي لصاحب البطاقة، الأفراد المسجلين على البطاقة، كتابة رقم هاتف خاص بأحد أفراد الأسرة.

إرفاق ما يثبت دفع ممارسات الكهرباء بانتظام.

وزير الكهرباء: إرسال بيانات جديدة لوزارة التموين لتأخير تركيب العدادات

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك عددا من الطلبات لتركيب العداد الكودي على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا وحذفهم من بطاقات التموين.

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات.