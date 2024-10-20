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التموين: التنسيق مع "الكهرباء" لعودة البطاقات الموقوفة أول نوفمبر

بطاقات التموين، فيتو
بطاقات التموين، فيتو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة. 

وأضافت وزارة التموين، أنها انتهت من التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء. 

وأشارت إلى أنه من المقرر تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل 2024. 

و

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك عددا من الطلبات لتركيب العداد الكودي على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا وحذفهم من بطاقات التموين.

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات. 

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