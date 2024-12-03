الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

صحة الإسماعيلية تختتم برنامج دور الذكاء الاصطناعي في رفع جودة الرعاية الصحية (صور)

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو

اختتمت صحة الإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبي لتعريف المتدربين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى جميع جوانب الحياة، وبالأخص دوره في رفع جودة الرعاية الصحية وتشخيص الأمراض. 

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استهداف عدد من الأطباء والصيادلة 

يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الإدارية والتعليم المستمر لتنمية قدرات العاملين بمديرية الصحة في الإسماعيلية، والجهات التابعة لها،وإستهدفت الدورة عدد 48 متدرب من الأطباء والصيادلة والإداريين  وفريق التمريض لمدة ثلاثة أيام. 

جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو

تأهيل الكوادر البشرية بالمنشآت الصحية 

أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية بالمنشآت الصحية لبدء ميكنة المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية والخدمات المقدمة فى كل الوحدات، مما يسهم فى تغيير الأوضاع الصحية للأفضل. 

جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو

أبرز المحاضرون خلال الدورة 

حاضرت فيها الدكتورة الشيماء فاروق عضو إدارة المراجعة الداخلية عن تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعة وأهميتة  في تعزيز مستوى الرعاية الصحية وكيفية إستغلاله فى تطوير الخدمات بالمنشآت الصحية وللتعامل مع منظومة التحول الرقمى.

 

جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو
جانب من البرنامج التدريبي،فيتو

دور الذكاء الاصطناعي تقسيم المهام للكوادر البشرية 

كما تناولت أنواع الأنماط الشخصية والتعامل الأمثل معها،وكيفية معرفة نمطك الشخصى،ودور الذكاء الإصطناعي فى تقسيم المهام وإدارة الموارد البشرية، وفى ختام الدورة التدريبية تم تسليم شهادات معتمدة بإجتيازها. 

أشرفت على الدورة الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس في مديرية الصحة.

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