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وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى حميات المنصورة

جولة وكيل صحة الدقهلية،
جولة وكيل صحة الدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمستشفيي حميات المنصورة للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.


رافق وكيل الوزارة  فى جولته الدكتورة منى المتولى مدير المكتب الفنى، وكان فى استقبالهم الدكتور محمد الرفاعى مدير المستشفى .

استهل مدكور زيارته بتفقد قسم الاستقبال، والقسم الداخلي، والصيدلة، وغرفة الأشعة، ومعمل التحاليل مطمئنًا على توافر كافة اللقاحات والأمصال بالمستشفى .

وخلال الزيارة وجه وكيل الوزارة بتلافى بعض السلبيات المتعلقة بعدم وجود لوحات إرشادية على بعض الأقسام والممرات، وأساور تعريف للمرضى بالداخلى والعناية، علاوة على عدم مطابقة قائمة الأدوية بدولاب الاستقبال للأصناف الموجودة. 


كما اطلع وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى لحالات نقص المناعة،  وحرص على الاستماع إليهم، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، ومؤكدًا على إدارة المستشفى بالاهتمام بالجانب الطبي والنفسي لتلك الحالات.

أعمال التطوير والتوسعات  ضمن خطة وزارة الصحة


وفى ختام الزيارة تفقد مدكور أعمال التطوير والتوسعات التي تمت حتى الآن بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة،لافتًا أن الهدف من أعمال التطوير هو مراعاة التيسيير على المواطنين والعاملين أثناء تلقي الخدمة.
 

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