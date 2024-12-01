وكيل الطب العلاجى بالدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس (صور)

أجرى الدكتور أحمد البيلى وكيل مديرية الصحة في محافظة الدقهلية للطب العلاجى جولة مفاجئة صباح اليوم على مستشفى بلقاس، وذلك للوقوف على الحالة الانضباطية بالعمل.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف المرور الإشرافى على المنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل وجود الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جولة وكيل العلاجي بمستشفى بلقاس

استهل وكيل الطب العلاجى جولته فى الـ8 صباحًا بالمرور على أقسام الاستقبال والعناية والأشعة علاوة على الباطنة والأطفال والعيادات الخارجية في مستشفي بلقاس.

تفقد أعمال التطوير الشاملة لمبنى العيادات

كما تفقد أعمال التطوير الشاملة لمبنى العيادات والذي يشمل تطوير قسم عناية الأطفال والباطنة والمناظير والأشعة وتجهيز مكان مخصص لخدمة غسيل كلي الأطفال الطوارئ ليكون الأول من نوعه في الدقهلية.

صرف مكافأة لنوبتجية السهر بقسم الباطنة

ووجه وكيل الطب العلاجى بصرف مكافأة لنوبتجية السهر بقسم الباطنة من صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى بعد رصد رضاء المرضى عن الخدمات الطبية المقدمة من جانبهم.

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