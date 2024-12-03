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دين ودنيا

ما صحة حديث الشؤم في المرأة والدار والفرس؟ باحث بهيئة كبار العلماء يجيب

الدكتور أيمن الحجار،
الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر

شرح الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحديث النبوي الشريف الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن "الشؤم في ثلاث: في المرأة، والفرس، والدار"، وبيّن أنه من الأحاديث الصحيحة، لكن من المهم فهمه في سياقه الصحيح.

صحة الحديث النبوي الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن "الشؤم في ثلاث: في المرأة، والفرس، والدار"

وقال الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس،: "الحديث هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له روايتان، في إحدى الروايات، جاء الحديث بشكل حاسم حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشؤم في ثلاث، بينما في رواية أخرى، علّق الحكم على أمر معين، ففي الرواية الأولى، التي تم فيها الجزم، كان المقصود أن الناس في الجاهلية كانوا يتشاءمون من هذه الأشياء، مثل المرأة، والفرس، والدار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن هذا النوع من التشاؤم".

معنى حديث الشؤم في ثلاث

وأضاف: "الحديث يوضح أن الشؤم في هذه الأشياء ليس حقيقيًا، ويجب أن يتوقف المسلم عن التطير أو التشاؤم منها. وتابع النبي عليه الصلاة والسلام قائلًا: 'فلا يتطير أحدكم'، أي أنه لا ينبغي للمؤمن أن يعتقد أن هذه الأشياء جالبة للشؤم."

وتابع الدكتور أيمن: "أما الرواية الثانية، فقد ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم ليس له أساس حقيقي، وفي تلك الرواية، قال: 'إن كان الشؤم حقًا، فإنه في ثلاث'، وهو ما يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوضح أن هذا المفهوم لا يجب أن يكون جزءًا من عقيدة المسلم".

وأردف: "بعض الناس قد يفهمون الحديث بشكل خاطئ ويشوهون صورة المرأة أو غيرها من هذه الأشياء، لكن الحقيقة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد تصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت سائدة في عصر الجاهلية، حيث كان الناس يتشاءمون من المرأة أو الفرس أو الدار".

 

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