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محافظات

مؤتمر طبي بطنطا يناقش أحدث التطورات في مجال الجهاز الهضمي بحضور 100 طبيب (صور)

لقطة من المؤتمر الطبي،
لقطة من المؤتمر الطبي، فيتو

انعقد مؤتمر طبي موسع في مدينة طنطا بـ محافظة الغربية حيث جمع أكثر من 100 طبيب من مختلف التخصصات الطبية لمناقشة آخر التطورات في مجال الجهاز الهضمي.

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وقد تركز المؤتمر الذي عقد بمدينة طنطا على عدة محاور رئيسية شملت أحدث ما توصل إليه الطب في مجال مناظير وحركية الجهاز الهضمي، فضلًا عن أحدث تقنيات جراحة الجهاز الهضمي في مصر والعالم.

وشهد المؤتمر حضور نخبة من الأطباء بـ محافظة الغربية والمحافظات المجاورة والخبراء العالميين الذين قدموا محاضرات وورش عمل حول التطورات الأخيرة في هذا المجال الطبي الحيوي من بينهن الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء والدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب بكفر الشيخ.

وأوضح الدكتور تامر حيدرة رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة كفر الشيخ ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن التقنيات الحديثة في مجال المناظير قد أحدثت ثورة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، مما ساهم بشكل كبير في تحسين نتائج العلاج وتقليل المخاطر على المرضى.

وأضاف "حيدرة" أن المؤتمر تناول المؤتمر تطور جراحة الجهاز الهضمي، لا سيما في مجالات جراحة السمنة والعلاج بالمناظيرة وأن مثل هذه المؤتمرات تمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والتعلم من أحدث الأساليب الطبية في العالم، مما يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في مصر.

واكد "حيدرة" أن المؤتمر هدفه التعاون بين الجانب العلمي والجانب التطبيقي من خلال عرض آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات في مجال تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والقنوات المرارية من خلال استخدام أحدث البرامج لمتابعة حركة المرئ مما يساعد في دقة التشخيص التي لم تتوافر من قبل، بالإضافة إلى قياس حمضية المريء ومع قياس المقاومة التي لم تتوافر من قبل وتساهم بشكل كبير في دقة وسرعة تشخيص المريض.

وأضاف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، أنه يوجد تعاون بين جامعة كفر الشيخ والعديد من المؤسسات التطبيقية خلال الفترة القادمة في البحث العلمي وتطبيق تقنيات جديدة داخل المراكز المتخصصة لمواكبة التقدم والتطوير العلمي والطبي في العالم.

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