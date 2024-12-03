الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة الجمارك
المضبوطات بحوزة الجمارك
ads

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، في تحرير 57 محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي ضد ركاب أجانب ومصريين لتتزايد الإنجازات المحققة بواسطة رجال الإدارة المركزية.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أنه بين الضبطيات تم ضبط. راكب بحوزته أكثر من مليون ونصف المليون ريال سعودي أخفاهم ولم يفصح عنهم طبقا لقوانين البنك المركزي وغسل الأموال).

محاضر الضبط الجمركي بمطار القاهرة الدولي

يذكر أنه تم تحرير 254 محضر ضبط جمركي في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر الماضية، ليصل إجمالي المحاضر التي تم تحريرها بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور ماجد موسى إلى ٣١١ محضر ضبط خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر الماضية.

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ  القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الإخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولي التهريب ومخالفي القوانين، حيث تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الإدارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة  برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام والإدارات الصباحية وأبرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري ونائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك شريف الكيلاني ودعم ومساندة من وزير المالية احمد كجوك.

وفي سياق آخر، بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي فعاليات البرنامج التدريبي Basic Airport Operation  لعدد 15 من المتدربين  من المطارات الإفريقية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الأفارقة في مجالات الطيران المدني المختلفة. 

القابضة للمطارات والملاحة الجوية تنظم دورة تدريبية للأشقاء الأفارقة في مجال المطارات  


ويهدف البرنامج التدريبي الذي يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الي نقل التجربة المصرية لـمطار القاهرة الدولى  للدول الأفريقية من خلال تقديم فهم شامل للعمليات اليومية للمطارات من خلال عدة موضوعات من بينها  إدارة العمليات الأرضية، إدارة الركاب والخدمات، الأمن والسلامة في المطارات بالإضافة إلى التعرف علي أهم  المفاهيم البيئية والتنظيمية.

 

تقدم كامل الدعم لكافة الأشقاء الأفارقة في مجال المطارات


وفى هذا السياق، صرح المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن الشركة القابضة تقدم كامل الدعم لكافة الأشقاء الأفارقة في مجال المطارات وذلك انطلاقًا من دور  مصر الريادي في هذا المجال  خاصة مع امتلاك مصر للإمكانيات الفنية والتدريبية التي تؤهلها لذلك مع إمكانية تقديم تدريب عملي on site Training  لتقديم تجربة متكاملة  ، مضيفا أن الشركة القابضة للمطارات حريصة علي المشاركة في كافة الفعاليات الإفريقية والتي كان آخرها المشاركة في المعرض المصاحب للجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA  .

وأكد عرب أن الشركة القابضة تضع كافة إمكاناتها في المجالات التدريبية والاستشارية والملاحية وكذلك تقديم  سبل التعاون المعلوماتي والفني لكافة الدول الإفريقية الشقيقة.

وفي سياق آخر، احتفلت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري ببدء انتقال جميع رحلاتها الجوية (من وإلى جدة) من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مطلع شهر ديسمبر 2024. 

مصرللطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

جاء ذلك بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومحمد فؤاد مدير مكتب جدة، والرئيس التنفيذي لمطار جدة وعدد من قيادات المطار.

تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام

وتعتبر هذه الخطوة جزءً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وفى إطار الاهتمام بتقديم أفضل خدمة للمسافرين، وتوفير أحدث الخدمات التي تواكب التوسعات الكبيرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تعد الشركة رقم 19 التي بدأت بالفعل تشغيل رحلاتها من الصالة الجديدة بمطار جدة الدولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة القابضة للمطارات جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي جمارك الركاب بمطار القاهرة جمارك مطار القاهرة رئيس مصلحة الجمارك سلطات جمارك مطار القاهرة شركة ميناء القاهرة غسل الأموال مطار القاهرة الدولي مصلحة الجمارك

مواد متعلقة

بتكلفة 77 مليون جنيه.. افتتاح مشروعات تطويرية بمستشفى عين شمس التخصصي

القابضة للمطارات والملاحة الجوية تنظم دورة تدريبية للأشقاء الأفارقة

وزير التعليم العالي يشهد افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية

رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي “المتاحف المستدامة والذكية"

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم مشاركتها في معرض Edugate التعليمي

التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من الصين لبرامج الماجستير والدكتوراه

مزاد علني لبيع 30 سيارة بجمارك مطار القاهرة.. اليوم

مصر للطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية