جامعة الإسكندرية الأهلية تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب للعام 2024-2025

أعلنت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية للعام الجامعى ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وذلك بعد ختام ماراثون الانتخابات الذي انطلقت أعماله بمقر جامعة الإسكندرية الأهلية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود الخشن المشرف الأكاديمي علي جامعة الإسكندرية الأهلية.

وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور محمود الخشن، الطلاب الفائزين متمنين لهم التوفيق والسداد لخدمة زملائهم، كما قدما الشكر لأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والقائمين على الانتخابات الطلابية بإدارة رعاية الشباب لما بذلوه من جهد انعكس أثره في حسن سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها حرصًا من الجامعة على تهيئة مناخ من الديمقراطية وأجواء من الشفافية والنزاهة خلال كافة مراحل الانتخابات الطلابية.

وأشار الدكتور تامر حلمى، مستشار اتحاد الطلاب، إلى أن نتائج الانتخابات انتهت بفوز الطالب أحمد هشام، برئاسة الاتحاد، وفازت الطالبة مايا جودة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وانتخاب الطالب أحمد محمد بركات، أمين لجنة الأسر، والطالب أحمد متولي، أمين مساعد لجنة الأسر، والطالب زياد محمد، أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات، والطالب أحمد إيهاب عبد المنعم، أمين مساعد اللجنة الاجتماعية والرحلات، والطالب أحمد محمد السيد جوده، أمين اللجنة الرياضية، والطالب اسامة علاء، أمين مساعد اللجنة الرياضية، والطالب زياد شلش، أمين اللجنة الثقافية، والطالب لؤي عزت محمد، أمين مساعد اللجنة الثقافية، والطالبة مارينا منير إبراهيم، أمين اللجنة الفنية، والطالب محمد تامر الصيرفي، أمين مساعد اللجنة الفنية، والطالب خالد وليد غلوش، أمين اللجنة العلمية، والطالب عبد الرحمن حسن، أمين لجنة الجوالة، والطالبة رضوى رضا أحمد، أمين مساعد لجنة الجوالة.

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