نقابة الصحفيين تعلن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، 7 ديسمبر

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، بدء تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2025 م، اعتبارًا من السبت 7 ديسمبر 2024 م وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 م، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية لخزينة النقابة، ثم يستأنف في الفترة من الأربعاء 1 يناير 2025 م، وحتى الخميس 16 يناير 2025 م، بآليات وتسهيلات، تيسيرًا على الزملاء، وذلك على النحو التالى:-

مشروع علاج الصحفيين

أولًا: يتم تلقى الطلبات يوميًا عدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ثانيًا: مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتس آب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

الأوراق المطلوبة

ثالثًا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.

رابعًا: مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتس آب (01099756266).

خامسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، لإتمام إجراءات الاشتراك.

سادسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى.

سابعًا: ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لجميع المشتركين.

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