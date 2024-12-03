الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

رفع اسم سيدة من قوائم الكيانات الإرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة بدر، رفع اسم سيدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين


ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

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