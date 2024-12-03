غرفة الإسكندرية تستقبل وفدا تجاريا من بيلاروسيا غدا

يستقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وفدا تجاريا من بيلاروسيا مكونًا من شركات متخصصة فى المجال الغذائي وذلك غدا الأربعاء بمقر الغرفة بمنطقة محطة الرمل.



يترأس الوفد فالياريان كليم رئيس الشركة القابضة للأغذية بإقليم جردودنو بيلاروسيا.





وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، أن هناك بعض الشركات التي تشارك في الاجتماع ومنها شركة Bellakt أحد أكبر منتجي أغذية الأطفال في بلدان رابطة الدول المستقلة، وتنتج أيضًا منتجات الألبان والأغذية للنساء الحوامل والمرضعات.

وأوضح أن مصنع فولكوفيسك لتجهيز اللحوم منذ عام 1964 أحد أكبر منتجي اللحوم ومنتجات اللحوم في جمهورية بيلاروسيا، وينتج اللحوم ومنتجات اللحوم وأنواع مختلفة من النقانق والمنتجات المدخنة والمنتجات شبه المصنعة صغيرة الحجم واللحوم المصنعة. المنتجات واللحوم وكرات اللحم والرافيولي والزلابية، وتنتج الشركة إجمالا حوالي 300 نوع من منتجات اللحوم.

وأضاف الوكيل، أن جمهورية بيلاروسيا يوجد بها مصنع ليدا للحليب منذ عام 1949 يقوم بمعالجة ما يصل إلى 1100 طن من الحليب يوميًا، وتشمل تشكيلة منتجات الألبان أكثر من 150 صنفًا.

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