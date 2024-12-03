تأجيل استئناف عامل على حكمه بالسجن لشروعه في قتل شاب بعابدين

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، استئناف عامل على حكمه بالسجن عامين، بتهمة الشروع فى قتل شاب طعنًا أثناء مشاجرة بينهما لجلسة 14 يناير المقبل.



كان قسم شرطة عابدين تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول عامل مصاب بجرح فى الفخذ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وتبين نشوب مشادة كلامية بين المصاب والمتهم بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث أحضر المتهم سلاحًا أبيض وطعن به المجنى عليه وأصابه وفر هاربًا، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت إحالته لمحكمة الجنايات وأصدرت بدورها قرارها السابق.

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