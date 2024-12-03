برزي: صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ستتجاوز 10 مليارات دولار خلال 2024

أكد المهندس هاني برزي الرئيس الشرفي لمعرض فوود أفريكا، إن صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية خلال العام الجاري ستتجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة.

افتتاح فعاليات معرض فوود أفريكا

وأوضح برزي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح فعاليات معرض فوود افريكا الذي انطلق اليوم الثلاثاء، أن هناك إمكانيات لمضاعفة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية 3 أضعاف ولكن ذلك يتطلب حل العديد من التحديات التي تواجه تلك القطاعات.

برنامج رد أعباء الصادرات

وأشار برزي إلى أن المصدرين لديهم نوع من التخوف والتحفظ حول برنامج رد أعباء الصادرات نتيجة ما يتردد حول تخفيض نسب المساندة، ولكن البرنامج لم يصدر بعد وما زال تحت الدراسة معربا عن أمله أنه عند اصدار البرنامج يلبي طموح المصدرين خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أنه يتم العمل ايضا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على اعداد برنامج جديد لرد الأعباء يتم تطبيقه في 1 يوليو 2025، يكون أكثر تخصصا، وبناء على دراسة متطلبات السوق العالمية، وليس فقط لرد الأعباء.

قوة الصناعات المصرية الغذائية

وأكد برزي أن معرض فوود أفريكا ومشاركة الشركات المصرية تعطي دلالة قوية على قوة الصناعات المصرية الغذائية، خاصة مع وصول نسبة المكون المحلي ومدخلات الانتاج في الصناعة لنحو 80%، مما يعزز الرات التنافسية.

وقال: “ما ينقصنا هو توطين المعدات الخاصة بالصناعة، باعتبارها صناعة ناشئة ولابد ان تكون واعدة خاصة في ظل تحدي سعر الصرف هناك صعوبة في استيراد الماكينات، وهناك شركات تتجه لهذا الامر حاليا وهو ما يجب على الشركات المصنعة تدعيمه والاعتماد عليهم في توفير احتياجاتهم من المعدات”.

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