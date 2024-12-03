التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع فني سقط من سقالة بالنزهة

انتهت نيابة النزهة الي عدم وجود شبهة جنائية في وفاة فني تركيب لافتات إعلانات عقب سقوطه من أعلى سقالة بمساكن شيراتون .

وكشفت التحقيقات أن المتوفى لقي مصرعه عقب اختلال توازنه فسقط على الأرض.



مصرع فني تركيب لافتات في النزهة



تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع الصاعقة.



انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن عاملًا سقط من أعلى سقالة بالطابق الرابع داخل موقع تحت الإنشاء ما أسفر عن مصرعه.



وأودعت الشرطة جثمان المتوفى ثلاجة الموتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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