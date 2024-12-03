النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة سيدة أفريقية متوفاة بأحد شوارع مدينة نصر

فتحت نيابة مدينة نصر تحقيقات موسعة في العثور على جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية متوفاة بشارع حسني مبارك بدائرة القسم وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وإحضار الطبيب الشرعي لتشريحها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

العثور على جثة سيدة



تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة لسيدة أفريقية بشارع حسني مبارك.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.