الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

مصرع فني تركيب إعلانات سقط من علي سقالة بمساكن شيراتون القاهرة

سقوط فني اعلي سقالة
سقوط فني اعلي سقالة شيراتون القاهرة،فيتو

لقي فني تركيب لافتات إعلانات  مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة بمساكن شيراتون 
مساء اليوم الأحد.

 تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع الصاعقة.


انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن عاملًا سقط من أعلى سقالة بالطابق الرابع داخل موقع تحت الإنشاء ما أسفر عن مصرعه.

وأودعت الشرطة جثمان المتوفى ثلاجة الموتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

نشوب حريق داخل شقة سكنية ببولاق

وعلي جانب آخر سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بـ٣ سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات تبين أن ماسًا كهربائيًّا بأحد الوصلات الداخلية بدفاية وراء حريق نشوب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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بمساكن شيراتون قسم شرطة النزهة شيراتون

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