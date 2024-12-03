الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش السوري يعلن نشر نقاط أمنية في ريف حماة الشمالي

الجيش السوري
الجيش السوري

أفاد التلفزيون السوري بأن  الجيش السوري نشر نقاطًا أمنية في بلدة خطاب الواقعة في ريف حماة الشمالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية على المنطقة وسط تصاعد حدة المواجهات مع الفصائل المسلحة.

 

الجيش السوري نشر نقاطًا أمنية في بلدة خطاب

تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت مدينة حماة وأريافها تحولًا كبيرًا في مسار المعارك، حيث انحرفت المواجهات التي كانت متركزة في حلب خلال الأيام الماضية باتجاه وسط سوريا.

ووفقًا لبيانات صادرة عن الفصائل المسلحة، فقد تمكنت الأخيرة من السيطرة على عدة قرى وبلدات جديدة، وأصبحت تبعد حوالي 7 كيلومترات فقط عن مدينة حماة

الفصائل المسلحة  تشن هجومها من ثلاثة محاور رئيسية ريف حماة الشمالي

 

تشن الفصائل المسلحة هجومها من ثلاثة محاور رئيسية في ريف حماة الشمالي، وتمكنت ليلة الاثنين من السيطرة على قرى وبلدات استراتيجية، منها صوران وطيبة الإمام وحلفايا ومعردس.

 

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