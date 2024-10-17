اهم فوائد زيت السمسم لجمال البشرة والشعر وصحة القلب

فوائد زيت السمسم، زيت السمسم هو زيت نباتي مستخرج من بذور السمسم، ويُعتبر من أقدم الزيوت المعروفة والمستخدمة في العالم، حيث يعود استخدامه إلى الحضارات القديمة في الشرق الأوسط وآسيا. يعتبر زيت السمسم غنيًا بالمغذيات والعناصر الصحية التي تجعل منه إضافة قيمة إلى النظام الغذائي، كما يُستخدم في العديد من الأغراض الطبية والجمالية. في هذا التقرير، سنستعرض أبرز الفوائد الصحية والجمالية لزيت السمسم.



أهم فوائد زيت السمسم لصحة الجسم



زيت السمسم

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد زيت السمسم متعددة، فيمكن استخدامه لتعزيز الصحة العامة والعناية بالجمال.

أضافت الدكتورة مروة، أن من فوائد زيت السمسم، أنه يعمل على تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي، كما يمكنه دعم صحة العظام والعناية بالبشرة والشعر.



يُعتبر زيت السمسم إضافة قيمة إلى النظام الغذائي والعناية الشخصية. يمكن استخدامه بطرق متنوعة سواء في الطهي أو الاستخدام الموضعي، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



1. فوائد صحية للقلب والأوعية الدموية:

زيت السمسم غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، خاصة حمض اللينوليك وحمض الأوليك. هذه الأحماض الدهنية تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت السمسم على مضادات الأكسدة مثل السيسامين والسيسامول، اللتين تساعدان في حماية خلايا القلب من التلف الناتج عن الأكسدة والالتهابات.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يعتبر زيت السمسم ملينًا طبيعيًا، حيث يساعد في تخفيف الإمساك وتحسين حركة الأمعاء. كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات المعوية، مما يجعله مفيدًا لمن يعانون من مشاكل مثل القولون العصبي.

3. تعزيز صحة العظام:

زيت السمسم يحتوي على مستويات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام. يساعد تناول زيت السمسم بانتظام في تقوية العظام وزيادة كثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام، خاصة لدى النساء مع تقدم العمر.

4. فوائد للبشرة والشعر:

يستخدم زيت السمسم بشكل واسع في العناية بالبشرة والشعر بفضل خصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة. يمكن استخدامه كمرطب طبيعي للبشرة، حيث يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ويمنع جفاف البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت السمسم على فيتامين E الذي يعمل على تجديد خلايا الجلد وتقليل ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

أما بالنسبة للعناية بالشعر، فيمكن لزيت السمسم أن يُستخدم لتغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر. يُعتقد أن تدليك فروة الرأس بزيت السمسم يساعد في تحسين الدورة الدموية في الجلد، مما يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه. كما يساعد زيت السمسم في التخلص من القشرة ويحمي الشعر من التلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة.

5. دعم صحة الجهاز العصبي:

تُظهر بعض الدراسات أن زيت السمسم قد يلعب دورًا في تحسين وظائف الجهاز العصبي وحماية الدماغ من التلف المرتبط بالعمر. يحتوي زيت السمسم على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الخلايا العصبية، مما يساهم في الوقاية من أمراض مثل الخرف ومرض الزهايمر.

زيت السمسم للصحة

6. دعم صحة الفم والأسنان:

زيت السمسم يُستخدم في طب الأيورفيدا (الطب الهندي التقليدي) لتنظيف الفم وتحسين صحة الأسنان من خلال عملية تسمى "الغرغرة بالزيت" (Oil Pulling). تتم هذه العملية عبر وضع زيت السمسم في الفم وتدويره لبضع دقائق، مما يساعد في التخلص من البكتيريا وتحسين صحة اللثة وتقليل رائحة الفم الكريهة. كما أن له تأثير مضاد للميكروبات، مما يساهم في الوقاية من تسوس الأسنان.

7. دعم الجهاز المناعي:

يحتوي زيت السمسم على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة. هذه المركبات تعمل على تقوية الخلايا المناعية وحمايتها من التلف الناتج عن الجذور الحرة والالتهابات المزمنة. إضافةً إلى ذلك، يحتوي زيت السمسم على النحاس والزنك، وهما عنصران مهمان لدعم وظائف الجهاز المناعي.

8. تحسين الدورة الدموية:

يُعتبر زيت السمسم مفيدًا لتحسين الدورة الدموية في الجسم، حيث يحتوي على النحاس الذي يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين تدفق الأكسجين إلى الأنسجة. هذا يساعد في تحسين مستويات الطاقة ويعزز قدرة الجسم على الشفاء السريع من الإصابات.

9. الوقاية من السرطان:

تحتوي بذور السمسم على مركبات نشطة مثل اللينجان والسيسامين، التي تُظهر بعض الدراسات أنها قد تساهم في الوقاية من أنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الثدي. هذه المركبات تعمل كمضادات للأكسدة وتحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، مما يقلل من خطر تكوين الأورام.



