الرعاية الصحية: إطلاق أول برنامج للإرشاد الصحي لتطوير خدمات التوعية وتعزيز الوقاية من الأمراض

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور محمد سويلم، المدير العام لإحدى الشركات المتخصصة في الرعاية الصحية، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن ترحيبه بالتعاون المثمر والمستمر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة فياتريس، مشيدًا بدور الشركة في دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها الهيئة خدماتها. واستعرض الجانبان إنجازات الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة الرعاية الصحية 2024، وبحثا آفاق التعاون المستقبلي لعام 2025.

دراسة إطلاق أول برنامج مشترك للإرشاد الصحي

وأشار الدكتور السبكي إلى الاتفاق على دراسة إطلاق أول برنامج مشترك للإرشاد الصحي تحت اسم "EHA Viatris Health Coaching"، بهدف تعزيز خدمات التوعية، والوقاية من الأمراض، وتحسين جودة حياة المرضى.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث التعاون مع الشركة لنشر البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة الخاصة بخلل الدهون في الدم (Dyslipidemia)، وتدريب الأطباء والصيادلة من خلال منصتي "NCD Academy" و"Viatris Connect" وذلك في محافظات المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحي الشامل. وصرح الدكتور السبكي في هذا السياق: "لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في توحيد البروتوكولات وتحسين جودة الرعاية الصحية".

تحسين رحلة علاج المرضى بدءًا من الكشف المبكر وحتى المتابعة المستمرة

وتناول الاجتماع أيضًا التعاون في إدارة الرعاية الصحية المتكاملة للأمراض المزمنة، وعلى رأسها "Diabetes 360" لإدارة مرض السكري، بهدف تحسين رحلة علاج المرضى بدءًا من الكشف المبكر وحتى المتابعة المستمرة عبر مراحل العلاج المختلفة.

وأكد الدكتور السبكي أهمية توسيع التعاون ليشمل مجالات الصحة النفسية، وعلاج الألم، والصيدلة الخضراء، بالإضافة إلى إنشاء وحدة ممارسة طبية متكاملة لأمراض القلب والأوعية الدموية. وأكد على أن تعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة يشكل ركيزة أساسية لتطوير النظام الصحي.

شارك في اللقاء كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء ومدير عام الإدارة العامة للشئون الصيدلية، والدكتورة نشوى جودة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة

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