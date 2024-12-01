الصحة العالمية: 530 ألف إنسان متعايش مع فيروس الإيدز في شرق المتوسط

قالت الدکتورة حنان حسن بلخی المدیرة الإقلیمیة لمنظمة الصحة العالمیة لشرق المتوسط بمناسبة اليوم العالمي للإيدز إن التقدیرات تشير إلى وجود 530 ألف شخص متعایش مع فیروس العوز المناعی البشري فی إقلیم شرق المتوسط، ولكن منهم %38 فقط على درایة بأنهم مصابون بذلك الفیروس.

اليوم العالمي للإيدز

وأكدت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه یجب أن یظل تقدیم خدمات الكشف الطوعی عن فیروس العوز المناعی البشري أولویة فی جمیع بلداننا، إلى جانب ضمان الحصول على العلاج والرعایة.

وشددت علي ضرورة أن تُتاح للذین یثبت الاختبار عدم إصابتهم بالفیروس إمکانیة الحصول على خدمات الوقایة لمساعدتهم على البقاء خالیین من الفیروس.

وأوضحت أنه لابد لخدمات الاختبار أن تُعطی الأولویة لمن هم في أمس الحاجة إلى الخدمات، أما في إقليم شرق المتوسط فلا تصل إلى الفئات السكانية الأکثر عرضة للإصابة بالمرض إلا أقل من %10 من الاختبارات، على الرغم من أن ما یقرب من ثلثي حالات الإصابة الجدیدة بفیروس العوز المناعی البشري تحدث فی تلك الفئات السكانیة.

الفئات السکانیة الأکثر عرضة للإصابة بالمرض

وحثت جمیع البلدان على التأکد من وصول الاختبارات إلى الفئات السکانیة الأکثر عرضة للإصابة بالمرض باستخدام نُهُج متباینة مثل الاختبار الذاتی، والاختبار القائم على الشبكات الاجتماعیة، والتدخلات الإلكترونیة، والمنصات الرقمیة، فهذه فرصة لترویج الاختبارات وزیادة ملاءمتها وإتاحتها.

من جانبها وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في اليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز.

اليوم العالمي لمرض الإيدز

وتضمنت نصائح هيئة الدواء المصرية:



١-الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى عن طريق الدم الملوث

٢- عدم مشاركة شفرات الحلاقة أو فرش الأسنان مع شخص آخر

٣-عدم مشاركة أى حقن الدواء مع أي شخص آخر

٤ - استخدام السرنجات لمرة واحدة والتخلص منها بشكل آمن.​

٥-ضرورة إجراء الاختبار للكشف عن الإصابة بمرض الإيدز وبدء العلاج في أسرع وقت عند الشك في الإصابة.​

وتحيي دول العالم في ١ ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمرض الإيدز للتوعية بالمرض وطرق الإصابة به وطرق علاجه وحث الحكومات في كل دول علي مكافحة مرض الإيدز وإعادة تأكيد التزام الدول بالقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية.

اليوم العالمي لمرض الإيدز 2024

يهدف الاحتفال باليوم العالمي لمرض الإيدز لمنع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

اليوم العالمي لمرض الإيدز



يعاني معظم الأشخاص من مرض قصير يشبه الأنفلونزا بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.

بعد اختفاء هذه الأعراض، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض لسنوات عديدة، على الرغم من أن الفيروس يستمر في إتلاف جهاز المناعة لدى الإنسان.

هذا يعني أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعرفون أنهم مصابون.

ويجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية إجراء الاختبار.

وبحسب المعهد الوطني للصحة NHS الأمريكي فإن طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية تشمل:

ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب. ويشمل ذلك السائل المنوي والسوائل المهبلية والدم وحليب الثدي.

وفيروس الإيدز فيروس هش ولا يبقى خارج الجسم لفترة طويلة ولا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق العرق أو البول أو اللعاب.

تشمل الطرق الأخرى للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

١- مشاركة الإبر أو الحقن أو غيرها من معدات الحقن.



٢- الانتقال من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.

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