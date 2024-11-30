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أخبار مصر

وزير الصحة: 51 مليار جنيه فاتورة التأمين الصحي لعلاج المواطنين سنويا (فيديو)

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الحالية التي تغطي 69 مليون مواطن تنفق 51 مليار جنيه سنويا.

حجم الإنفاق على العلاج بالتأمين الصحي 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": الهيئة القومية لـ التأمين الصحي تنفق 12 مليار جنيه سنويا على علاج الأورام وأدوية التصلب العصبي والقلب والأمراض المزمنة.

وأضاف وزير الصحة: نقوم بأكثر من المستطاع لتحقيق للمريض المصري على الأقل الحد الأدنى من العلاج.

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منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح أن هناك 5 محافظات جديدة وهي: دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح، ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل العام المقبل، بتكلفة تصل لـ 115 مليار جنيه.
 

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وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار التأمين الصحي علاج الاورام دوية التصلب العصبي التأمين الصحي الشامل

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