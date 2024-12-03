الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

منها نقل الدم، الصحة تكشف أسباب الإصابة بمرض الإيدز

مرض الإيدز، فيتو
مرض الإيدز، فيتو

كشفت وزارة الصحة عن وجود عوامل تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري (HIV)

 

وتشمل هذه العوامل:

١- ممارسة الجنس دون حماية

٢-تقاسم أدوات الحقن

٣- الإصابة بعدوى أخرى منقولة جنسيًّا مثل الزهري والهربس والتهاب المهبل الجرثومي

٤- تعاطي الكحول والمخدرات في سياق ممارسة السلوك الجنسي 

٥- الخضوع لعمليات حقن أو نقل دم أو زرع أنسجة غير مأمونة

٦- التعرض لوخزات الإبر عرضًا، بما يشمل تعرض العاملون الصحيون لها

 

طرق الحماية من مرض الإيدز 

وقدمت وزارة الصحة عدد من النصائح للحماية من مرض الإيدز منها: 

١-الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى عن طريق الدم الملوث

٢- عدم مشاركة شفرات الحلاقة أو فرش الأسنان مع شخص آخر

٣-عدم مشاركة أى حقن الدواء مع أي شخص آخر

٤-استخدام السرنجات لمرة واحدة والتخلص منها بشكل آمن.​

٥-ضرورة إجراء الاختبار للكشف عن الإصابة بمرض الإيدز وبدء العلاج في أسرع وقت عند الشك في الإصابة

مرض الإيدز 
مرض الإيدز 

ويعاني معظم الأشخاص من مرض قصير يشبه الأنفلونزا بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.

بعد اختفاء هذه الأعراض، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض لسنوات عديدة، على الرغم من أن الفيروس يستمر في إتلاف جهاز المناعة لدى الإنسان.

هذا يعني أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعرفون أنهم مصابون.

 

ويجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية إجراء الاختبار.

وبحسب المعهد الوطني للصحة NHS الأمريكي فإن  طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية تشمل:

ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب. ويشمل ذلك السائل المنوي والسوائل المهبلية والدم وحليب الثدي.

وفيروس الإيدز فيروس هش ولا يبقى خارج الجسم لفترة طويلة ولا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق العرق أو البول أو اللعاب.

تشمل الطرق الأخرى للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

١- مشاركة الإبر أو الحقن أو غيرها من معدات الحقن.
٢- الانتقال من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.

 

تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

الطريقة الوحيدة لتشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الدم.
التشخيص المبكر يعني أنه يمكن بدء العلاج في وقت أقرب، مما قد يحسن فرص  السيطرة على الفيروس، ويقلل من خطر الإصابة بمرض أكثر خطورة ويقلل من فرصة نقل الفيروس إلى الآخرين.

 

أعراض الإصابة بمرض الإيدز 

 

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من جانبها كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بمرض الإيدز منها:

١- تورم الغدد اللمفاوية.

٢- فقدان الوزن.

٣- الحمى.

٤- الإسهال.

٥- السعال.

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