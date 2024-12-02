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رياضة

إبسويتش تاون يصدر بيانا حول رفض سام مرسي ارتداء شارة دعم المثليين

سام مرسي، فيتو
سام مرسي، فيتو

أصدر نادي إبسويتش بيانًا حول رفض قائد الفريق سام مرسي ارتداء شارة دعم المثليين خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

بيان إبسويتش تاون حول سام مرسي

وقال نادي إبسويتش تاون: "نحن نحترم قرار كابتننا سام مرسي الذي اختار عدم ارتداء شارة ذراع كابتن قوس قزح (دعم المثليين)، بسبب معتقداته الدينية.. سنواصل تنمية بيئة يحظى فيها الجميع بالتقدير والاحترام، داخل الملعب وخارجه على حد سواء".

 

خسارة إبسويتش تاون من نوتنجهام 

فاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره إيبسويتش تاون الذي يلعب في صفوفه المصري سام مرسي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف نوتنجهام فورست عن طريق كريس وود من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

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سام مرسي إبسويتش تاون نوتنجهام الدوري الانجليزي المثليين

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