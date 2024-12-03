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التحفظ على مصنع شيكولاتة مخالف في حملة تموينية على أسواق الفيوم

انتاج شيكولاتة من
انتاج شيكولاتة من مواد رديئة، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز، بهدف السيطرة علي ما يطرح في الأسواق من سلع للتداول اليومي، ومنع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو منتهية الصلاحية، وترك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وقسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

التحفظ على مصنع شيكولاتة مخالف ويستخدم خامات رديئة

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ياسر شبل عبد الرازق: إن الحملة تمكنت من التحفظ على مصنع لإنتاج الشيكولاتة بدون ترخيص، ويستخدم خامات غير مطابقة للمواصفات، ويستغل علامة تجارية بدون وجه حق،  كما تم التحفظ على الإنتاج وبلغ 3960 قطعة شيكولاتة، بالإضافة إلى معدات الانتاج والخامات المستخدمة.

قرار النيابة العامة تجاه المواد المتحفظ عليها

وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة المختصة، وقد أمر وكيل النيابة بسحب عينة من المواد المتحفظ عليها، وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، كما طلب تشكيل لجنة بإشراف النيابة العامة، للتخلص من المواد الفاسدة بطريقة آمنة بالمدفن الصحي، حفاظًا على البيئة، وتولي التحقيق.

تكثيف الرقابة على أسواق ومخابز الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وسلاسل البقالة، بهدف مواجهة جشع بعض التجار، والحفاظ علي حقوق المستهلك بالتمتع بسعلة جيدة ومطابقة للمواصفات بأسعار مناسبة.

 

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يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، تمكنت خلال حملاتها السابقة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، من تحرير 447 مخالفة تموينيه منها 139 مخالفة في قطاع المخابز، و308 مخالفة متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

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