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خارج الحدود

مقتل 50 جنديًّا بالجيش السوري في معارك حماة

معارك حماة، فيتو
معارك حماة، فيتو

الوضع فى سوريا ، زعمت الفصائل السورية المسلحة، اليوم، مقتل أكثر من 50 عنصرًا من قوات الجيش السوري خلال معارك عنيفة دارت الليلة الماضية شمالي حماة.

كما أكدت سيطرتها على مدينتي حلفايا وطيبة الإمام وبلدة معردس في  ريف حماة الشمالي، حيث لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين الطرفين في المنطقة.

وفي سياق متصل، قُتل ستة مدنيين على الأقل أمس جراء قصف نفذته "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها على مدينة حماة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ونقلته وكالة "فرانس برس".

وأشار المرصد إلى أن الهيئة والفصائل قصفت للمرة الأولى أحياء مدينة حماة باستخدام راجمات الصواريخ، ما أسفر عن وقوع إصابات ومقتل مدنيين في حي البعث.

يأتي هذا التصعيد في ظل الهجوم الواسع الذي تشنه "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة منذ أيام على مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوري في الشمال.

وكانت الفصائل المسلحة قد أعلنت، الاثنين، سيطرتها على سبع مناطق في ريف حماة الشمالي.

ووفق حسابات مؤيدة للفصائل على منصة "إكس"، تمكنت الفصائل من الاقتراب من منطقة قلعة المضيق شمالي حماة، وسيطرت على عدة قرى مجاورة، مما يشير إلى تصاعد حدة المعارك وتوسع رقعة الاشتباكات.

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الوضع فى سوريا الجيش السوري حماة ريف حماه هيئة تحرير الشام

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