المطران عطا الله حنا: مشروع سايكس بيكو جديد يستهدف تقسيم سوريا

صرّح المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، بأن ما يحدث في شمال سوريا يشير إلى مؤامرة جديدة تهدف إلى تقسيم البلاد وإضعافها.

وأوضح أن الغموض يكتنف الأحداث الجارية في حلب، لكنه شدد على موقفه الثابت إلى جانب سوريا، مؤكدًا أن أعداء سوريا هم ذاتهم أعداء فلسطين.

سوريا تتعرض لمؤامرة بدأت من سنوات

وقال المطران عطا الله: "ما يحدث في شمال سوريا ليس سوى امتداد للمؤامرة التي بدأت منذ سنوات ضد الدولة السورية، بهدف النيل من مكانتها وهويتها وشموخها". وأشار إلى أن خطاب الرئيس بشار الأسد الأخير في القمة الإسلامية قد أثار حفيظة المتآمرين، ما دفعهم إلى التحرك للانتقام، إلا أنه عبّر عن ثقته في فشل تلك المخططات.

وأضاف: "قلوبنا مع أهلنا في حلب، نصلي من أجل سلامتهم وسط هذه الاضطرابات. ومن المؤسف أن هناك من يصفقون لما يحدث وكأنه انتصار، بينما هو جزء من مؤامرة واضحة تقف وراءها جهات نعرفها جيدًا".

وأكد المطران حنا أن حلب، بتاريخها العريق وقلعتها ومساجدها وكنائسها وأزقتها القديمة، ستبقى صامدة أمام كل المحاولات الرامية إلى تفتيتها، مستذكرًا المطرانين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم، اللذين اختطفا خلال الحرب.

واختتم حديثه بالتحذير من مشروع جديد شبيه بـ"سايكس بيكو" يهدف إلى تقسيم المنطقة باستخدام أدوات مختلفة، معربًا عن أمله في إفشال هذه المخططات المشبوهة، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ومكانتها التاريخية.

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