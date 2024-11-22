توجيهات بسرعة الانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالإسماعيلية

وجه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لإنجاز ونجاح مشروع إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن وقرى محافظة الإسماعيلية وتوابعها.

عقد اجتماع طارئ

كما شدد نائب محافظ الإسماعيلية، على عقد اجتماع طارئ مطلع الأسبوع المقبل بحضور رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لمتابعة حجم الإنجاز الخاص بتكليف الانتهاء من مخططات الأحوزة العمرانية.

نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني في زيارة للإسماعيلية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لبحث ومناقشة إعداد تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن وقرى محافظة الإسماعيلية وتوابعها.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، المهندس وليد سعيد رئيس الامانة الفنية لمشروع تحديث القرى، المهندسة دينا صيام القائم بأعمال رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس، وممثلي المكتب الاستشاري للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع رحب نائب محافظ الإسماعيلية، بنائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوفد المرافق له على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنيًا لهم التوفيق في مهام عملهم داخل محافظة الإسماعيلية.

وتم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي، وآليات إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن وقرى محافظة الإسماعيلية وتوابعها.

مناقشة موقف اعتماد المخططات التفصيلية

بجانب بحث ومناقشة موقف اعتماد الخرائط العمرانية للحصر والاستدلال التي تم تحديثها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية عام ۲۰۲۳؛ لحصر كافة التجمعات العمرانية بالمحافظة.

كما تم عقد العديد من ورش العمل بالمحافظة، والانتهاء من إعداد خرائط حصر محدثة ۲۰۲۳ في نطاق الوحدات المحلية لعدد ٤ مراكز هم القنطرة غرب، فايد، أبوصوير، والتل الكبير وجاري مراجعتها واعتمادها من الوحدات المحلية والمراكز المختصة ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والسكرتير العام للمحافظة.

وجاري إعداد خرائط حصر محدثة ۲۰۲۳ نموذج (٥) النهائية بعد مراجعتها من المحافظة لعدد ٣ مراكز هي الإسماعيلية، القنطرة شرق القصاصين الجديدة.

عرض شرح للمنصة التشاركية

وشهد الاجتماع عرض وشرح المنصة التشاركية لبيان موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالمحافظة، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وفي ختام الاجتماع، قام ممثل المكتب الاستشاري للهيئة العامة للتخطيط العمراني، بعرض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لقرى مركزي أبوصوير (أبو صوير البلد، المنايف) والقنطرة غرب ) أبوخليفة، الشهيد خيرى، النصر).

ومن جانبه، وجه الدكتور ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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