محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية لموسم الحج 2025(صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اليوم الأحد، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري 1446 – 2025 والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.





أبرز الحضور خلال مراسم القرعة

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء إيهاب العيسوي مفتش الداخلية، العقيد عمر حازم ممثل الإدارة العامة للشؤون المالية، مدير عام مديرية أوقاف الإسماعيلية، مدير عام مديرية التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

إعلان أسماء الفائزين في القرعة

واستهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ أسامه محمد عبد الحليم من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية.

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

ابتهالات للشيخ محمود عوض

تلا ذلك ابتهالات للمبتهل الشيح محمود عوض الله، ثم كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها.





جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

تنفيذ إجراءات القرعة

تم تنفيذ إجراءات القرعة بحضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ١٦٤١ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٣٩٥ حاج وحاجة ممن حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٤ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية.





جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم ٣٩٥ متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد ١٩٨ من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو





تقديم التهنئة للفائزين

وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومؤكدين لهم جميعًا الدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، وحظًا أفضل في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.



جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

جانب من مراسم القرعة العلنية،فيتو

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