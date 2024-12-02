محافظ الفيوم يتابع أنشطة "مبادرة بداية" بفرع الثقافة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة فرع ثقافة الفيوم، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة القومية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الأسبوع الماضي.

ندوات ومحاضرات توعوية

ونظم فرع ثقافة الفيوم، عدة محاضرات وورش عمل ولقاءات ثقافية، خلال الأسبوع الماضي، بدأت بحوار مفتوح بعنوان "العنف بين الطلاب وكيفية نشر القيم الإيجابية"، وتنظيم احتفالية بمناسبة عيد الطفولة تضمنت محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في الإبداعات المقدمة له"، وورشة رسم، واكتشاف مواهب، وورشة إعادة تدوير، كما تم تنظيم ندوة ببيت ثقافة سنورس "بعنوان الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد"، واحتفالية بمدرسة البنات الابتدائية بأبشواى بمناسبة أعياد الطفولة، تضمنت حوارًا مفتوحًا وورشة فنون تشكيلية، ومسابقات ثقافية.

أنشطة مكتبة الطفل والشباب العامة بمركز كامية

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب العامة بمركز طامية، احتفالية بأعياد الطفولة، تضمنت عروضًا فنية، وتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة الموهوبين، ونظمت مدرسة الصم والبكم، ومدرسة التربية الفكرية، احتفالات بأعياد الطفولة، ونظمت مدرسة الساحة الإعدادية بنات، محاضرة "بعنوان الإنسان ما بين المظهر والجوهر"، وتم تنظيم عدة ندوات توعوية، وورشة فنية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية، والجنائية، وديوان عام المحافظة، بالوحدة المحلية بقرية شكشوك، بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومحاضرة بعنوان "التغير الايجابي" بمكتبة الفيوم العامة.

مدينة آمنة من العنف ضد النساء

ونظمت مبادرة "مدينة آمنة من العنف ضد النساء" ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، اللفظي والجسدي، خاصة في القرى، بالتنسيق مع كلٍ من قصر الثقافة، والمركز القومي للبحوث الجنائية والمجتمعية، ومديرية الصحة، بقرية شكشوك بمركز أبشواي، وقرى مطول مركز اطسا، وقصر الجبالي مركز يوسف الصديق، وكفور النيل مركز الفيوم، وفيديمين مركز سنورس.

كما تم تنظيم ندوة عن "المواطنة والاحترام" وأخرى عن "تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وغرس القيم الأخلاقية بين النشء" بمركز شباب دسيا، ومركز شباب اللاهون، كما تم تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية والفنية الأخرى.

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