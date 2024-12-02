تطورات جديدة بشأن وقف بطاقات التموين بسبب سرقة الكهرباء

أكد طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عودة بطاقات التموين التي توقفت بسبب اتهامات سرقة الكهرباء عند التقدم لعداد كودي بالممارسة.

رفع أسماء المتهمين بسرقة الكهرباء من بطاقات التموين

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن رفع أسماء المواطنين الذين قاموا بتركيب عدادات كهرباء كودية أو الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة من منظومة التموين، وعدم تركيب عدادات كهرباء للمواطنين في أراضي الاستصلاح الزراعي بمحافظة المنيا.

كشف بأسماء سارقي الكهرباء

وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن وزارة الكهرباء ترسل كشف المتهمين بسرقة الكهرباء إلى التموين، لأنه لا يصح أن يسرق مواطن الدولة ويحصل على الدعم، مشيرا إلى أن حجم السرقات كبير للكهرباء، ولكن عند تقديم طلب عداد كودي أو ممارسة يتم تنشيط بطاقة التموين مرة أخرى.

رفع سارقي الكهرباء من بطاقات التموين

وأكد ممثل وزارة التموين، أنه تم رفع سارقي الكهرباء من بطاقات التموين، حيث يتم إرسال كشف سرقات الكهرباء من وزارة الكهرباء، ويرسل للجهات المختصة، ولكن يتم إعادة تنشيط بطاقة التموين مع تقديمه لطلب تركيب عداد كودي، وبالفعل تم إعادة البطاقات المتوقفة التي أدخلت الممارسات وتقدمت بطلبات العدادات الكودية.

وقال ممثل وزارة التموين: هدفنا إعادة حقوق الدولة من سارقي الكهرباء، ولكن لا نتمنى أن يتم أي سرقات للتيار أو وقف اي بطاقات التموين.

وتسائل النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: هل كل من تقدم على منصة وزارة الكهرباء لتركيب العدادات يحصل عليه؟، متابعا: ونحن نعرف أن ذلك لا يحدث، وهل هناك اشتراطات لذلك ولماذا لا يتم تركيب العداد لكل من يطلب؟.

وأكد أنه لابد أن يتم تركيب عداد لكل من يرغب، مطالبا بضرورة توفير العدادات للمواطنين حتى لا تحدث مشكلة حقيقية.

تقديم طلب العداد الكودي

ومن جانبه أكد عصام إبراهيم، ممثل الكهرباء، أن كل من يتقدم لتركيب عداد كودي ممارسة ومتهم بسرقة التيار يتم التركيب فورا.

وكشف تركيب 40 ألف عداد كودي، قائلا: وهناك عدادات زراعية لمن قنن أوضاعه بعد المخالفة بالبناء على أراضي زراعية، وتم تركيب أكثر من 5 آلاف عداد زراعي.

وأشار إلى أن هناك منصة خاصة لوزارة الكهرباء لتقديم طلب العداد الكودي ومن يسجل على المنصة من المتهمين بسرقة التيار الكهرباء لا يتم إرسال ما يخصه إلى التموين أو وقف بطاقته التموينية.

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