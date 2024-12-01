الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزيرا التموين والبيئة يبحثان خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال الاجتماع

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر

 

ناقش الاجتماع سبل تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع مصانع الصناعات الغذائية، وتقليل الهدر والفاقد في الطاقة وإدارة المخلفات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

 

وزير التموين: تنفيذ مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية

 

وأكد وزير التموين أن وزارة التموين تعمل على تنفيذ مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة البيئة لتحقيق أهداف الدولة في تقليل الفاقد من الطاقة وحماية البيئة، وتم الاتفاق علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لها مصانع السكر باستخدام كافة المعايير والإشتراطات البيئة المطلوبة بما يضمن تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والحد من التلوث البيئي.

 

وزيرة البيئة: حماية الموارد المائية من منشآت صناعة السكر

 

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن  تقديرها للتنسيق  الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر، وأيضًا الجهود المبذولة لتوفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع.

 

وأشارت إلى أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التي تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.

 

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أنه من الضروري تحديد التحديات التي تواجه كل مصنع من مصانع السكر، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت  ضرورة إعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعى، وأبراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس، على أن يتم توضيح محاور العمل التي العمل عليها، والعقبات التي تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الإجمالية، والتوصيات تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على إعداد هذا المقترح ومناقشته في أقرب وقت.

 

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