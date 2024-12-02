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عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

تعبيرية، فيتو
تعبيرية، فيتو

أعلن عالم الجيوفيزياء الروسي نيقولاي باليشين أن القطب المغناطيسي الشمالي سيصل إلى سواحل روسيا بعد 100 عام إذا بقي يتحرك بنفس السرعة الحالية، ولكن لا يمكن التنبؤ بذلك بدقة.

                              

القطب المغناطيسي الشمالي سيصل إلى سواحل روسيا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يقول: "لا أحد يعرف سبب وجوده في شمال كندا لعدة قرون، وقد بدأ في السنوات الـ 120 الماضية يتحرك في خط مستقيم تقريبا نحو القطب الجغرافي. وإذا استمر في التحرك بنفس السرعة، فربما بعد 100 عام قد يصل إلى سواحل روسيا، ولكنه قد يتوقف عن الحركة".

 

عمليات معقدة في النواة الداخلية للأرض

ويؤكد العالم الروسي أن التنبؤ بحركة القطبين غير ممكن لأن المجال المغناطيسي الرئيسي ناتج عن عمليات معقدة في النواة الداخلية للأرض التي لا يعرف عنها سوى القليل حتى الآن.

 

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