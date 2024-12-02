موجة ارتفاعات جديد بأسعار السلع الغذائية في ديسمبر.. أبرزهم الزبادي والمشروبات الغازية.. والشعبة توضح الأسباب والتوقعات المستقبلية

ارتفعت أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق وفقًا للقوائم المرسلة من الشركات إلى الموردين والتجار والموزعين، التي شملت المشروبات الغازية ومنتجات الألبان؛ فضلًا عن الشوكولاتة ومنتجات الصلصة والتوابل ومكسبات الطعم.

فما هي أبرز التحركات السعرية في أسعار السلع الغذائية وأسباب الارتفاعات؟

بيبسي كولا مصر تقرر رفع أسعار منتجين من منتجاتها

البداية مع المشروبات الغازية؛ إذ أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، قرار شركة بيبسي كولا مصر بشأن رفع أسعار عدد من منتجاتها، إذ أرسلت الشركة للتجار قرارًا بتغيير أسعار منتجين هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل.

سعر بيبسي كولا بدءًا من ديسمبر الجاري، فيتو

تطبيق الارتفاع في أسعار بيبسي خلال الشهر الجاري

وأشار «المنوفي» الى أن تطبيق قرار بيبسي كولا مصر الخاص برفع أسعار العبوات سيطبق بدءًا من يوم السبت 7 ديسمبر الجاري.

رفع سعر بيبسي بلاستيك 250 مل لـ 9.5 جنيه للمستهلك

وقررت الشركة رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 250 مل إلى 9.5 جنيه للمستهلك، على أن يباع الصندوق الذي يحتوي على 12 عبوة بسعر 110 جنيهات تسليم السيارة للمحال التجارية، و114 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

رفع سعر بيبسي بلاستيك 400 مل لـ 11.5 جنيه للمستهلك

كما قررت رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 390 / 400 مل إلى 11.5 جنيه للمستهلك، على أن يباع الصندوق الذي يحتوي على 12 عبوة بسعر 130 جنيها تسليم السيارة للمحال التجارية، و138 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

الزيادات في أسعار السلع الغذائية شملت نوعين من الشوكولاتة

كما شملت الزيادات في أسعار السلع الغذائية نوعين من الشوكولاتة؛ وهما شوكولاتة كادبوري وبابلي، بزيادات متفاوتة، وفقًا لـ «المنوفي»

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار شوكولاتة بابلي وزن 13 جرامًا

وارتفعت أسعار شوكولاتة بابلي وزن 13 جرامًا إلى 10 جنيهات للمستهلك مقارنة بـ 7 جنيهات سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 2286 جنيهًا، والعلبة إلى 95.25 جنيه.

ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار شوكولاتة بابلي وزن 28 جرامًا

كما ارتفعت أسعار شوكولاتة بابلي وزن 28 جرامًا إلى 20 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 15 جنيها سعرها السابق، وقررت الشركة رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 2280 جنيهًا، والعلبة إلى 190 جنيهًا.

ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار شوكولاتة كادبوري وزن 50 جرامًا

وارتفعت أسعار شوكولاتة كادبوري وزن 50 جرامًا إلى 50 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 45 جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 5718 جنيهًا، والعلبة إلى 476.5 جنيه.

ارتفاع أسعار الشوكولاتة في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار شوكولاتة كادبوري وزن 90 جرامًا

وارتفعت أسعار شوكولاتة كادبوري وزن 90 جرامًا إلى 75 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 70 جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 4287 جنيهًا، والعلبة إلى 714.5 جنيهًا.

أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر، فيتو

تصل لـ 7 جنيهات، ارتفاع أسعار منتجات كنور

وشملت موجة الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية منتجات كنور، وتراوحت الارتفاعات ما بين 50 قرشًا و7 جنيهات حسب المنتج ووزنه.

أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر، فيتو

أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر

وجاءت أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر الجاري ووفقًا لـ «المنوفي» :

ارتفع سعر صلصة برطمان كنور 360 جرامًا إلى 52 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق. ارتفع سعر صلصة ظرف كنور إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات سعرها السابق. ارتفع سعر خلطة بطاطس كنور إلى 3.5 جنيه مقابل 3 جنيهات سعرها السابق. ارتفع سعر خلطة بطاطس كنور إلى 4 جنيهات مقابل 3.5 جنيه سعرها السابق. ارتفع سعر خلطة بشاميل أو كفتة أو أي خلطات أخرى كنور إلى 14 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق. ارتفع سعر مرقة كنور 8 مكعبات دجاج أو لحمة أو خضار إلى 13 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق. ارتفع سعر مرقة كنور 12 مكعب دجاج أو لحمة أو خضار إلى 17 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا سعرها السابق. ارتفع سعر خلطة فجيتار كنور صغير عادي أو حار إلى 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات سعرها السابق.

زيادة جنيهين في أسعار الزبادي دانون بالأسواق

كما شملت موجة ارتفاعات أسعار السلع الغذائية في ديسمبر 2024؛ الزيادة في أسعار منتجات دانون، إذ أوضح «المنوفي» أنها الزيادة في سعر دانون متباينة وليست بنفس النسبة، فمثلًا ارتفع سعر دانيت شوكولاتة إلى 12 جنيهًا بدلا 10 جنيهات سعره السابق.

أسعار دانون بعد الزيادة التي طبقت بداية من الشهر الجاري

وعن أسعار دانون بعد الزيادة التي طبقت بداية من الشهر الجاري؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر دانون نيستي فراولة نحو 11 جنيهًا.

بلغ سعر دانون الكبير طبيعي نحو 14 جنيهًا.

بلغ سعر دانون السوبر طبيعي نحو 6 جنيهات.

بلغ سعر دانيت شوكولاتة نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر دانيت كريم كراميل نحو 8 جنيهات.

بلغ سعر دانجو السوبر فراولة نحو 6 جنيهات.

حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وبعد أن استعرضنا أبرز التحركات في أسعار السلع الغذائية، ننتقل للحديث عن أسباب الارتفاعات؛ إذ قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية إن الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.

الزيادة في الأسعار ليست بسبب التكلفة الحقيقية بل بناءً على التوقعات السوقية

وأضاف أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي يضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.

بعض المنتجين يبالغون في تكلفة المنتجات ويجب على الجميع العمل لصالح المستهلك

وأشار إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلًا من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.

ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين واستقرار السوق

وأوضح أن هذا النوع من الزيادات ليس مبررًا إذا كانت مبنية على توقعات غير دقيقة، بل يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.

ضرورة البحث عن حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا

وشدد على ضرورة أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى البيع.

دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار

وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعيًا جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو منتجين أو مستهلكين، إلى ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل

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