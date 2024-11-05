بيطرى الشرقية تنظم قافلة علاجية بقرية الجنادوة بالقرين

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الجنادوة التابعة لمدينة القرين، وذلك فى إطار المشاركة في مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".

تقديم كافة الخدمات البيطرية

جاء ذلك بحضور مدير إدارة الإرشاد بالمديرية وأطباء إدارة الرعاية والعلاج والرعاية التناسلية بالمديرية ومدير وأطباء إدارة القرين البيطرية وكبار المربين بالقرية، تم خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الفحص ضد الأمراض الباطنية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٨٤) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية (٧٩) رأس ماشية ورش (٣٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٥٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

سحب عينات البروسيلا للعلاج

وتم سحب (٤) عينات لفحص البروسيلا وعلاج (٣٢) رأس ماشية لعلاج الأمراض الجلدية وعلاج أمراض دواجن (٢٥٠) طائر وتطعيم سعار وترقيم وتسجيل(١٠) رؤوس ماشية بالمجان.

عقدت عدة ندوات ارشادية

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي وذلك لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة.