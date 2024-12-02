الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

انتحار قاتل اسرتة
انتحار قاتل اسرتة بطوخ اسفل عجلات القطار بالقليوبية،فيتو

أقدم المتهم بارتكاب مذبحة طوخ في القليوبية على الانتحار، حيث قام في الساعة السادسة صباحا بإلقاء نفسه أمام القطار القادم من الإسكندرية إلي القاهرة أمام أحد المولات بطوخ، ولقي مصرعه في الحال.

وتم نقل الأشلاء إلي مستشفي طوخ العام، وتعرفت شقيقته علي جثمانه، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة .

وفيما يخص شقيق المتهم مازالت حالته حرجة، ويتلقي العلاج داخل مستشفي طوخ العام.

محافظ القليوبية: هناك شركات وهمية أنشأت مقابر بطريقة غير قانونية (فيديو)

حقيقة إزالة مدافن الخانكة ورمي الجثث، محافظ القليوبية يفجر مفاجأة (فيديو)

تفاصيل مذبحة طوخ 

وكانت التحقيقات في مذبحة طوخ أشارت  إلى أن المتهم أحضر جراكن بنزين وسكب النار في غرفة ينام فيها شقيقه ووالدته. 

عاطل يقتل زوجته وطفليه بالقليوبية 

وكانت الأجهزة الأمنية بــ القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

عاطل يذبح زوجته وابنه وبنته ويحرق جثة والدته وشقيقه بالقليوبية 

 ودلت التحريات الأولية في الواقعة على قيام عاطل يدعى على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بـطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حالة خطرة بالعناية المركزة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية محافظ القليوبية مستشفي بنها العام مستشفي طوخ مستشفي بنها

مواد متعلقة

العناية الإلهية تنقذ طفلا من مذبحة طوخ، والمتهم يخرج شقيقه الآخر من دائرة الانتقام

والدة ضحية مذبحة طوخ: "بنتي كانت شقيانة ومنعرفش عمل كده ليه ربنا ينتقم منه"

الجريمة تمت على أيام، التفاصيل الكاملة لمذبحة طوخ بالقليوبية

جامعة جنوب الوادي تطلق قافلة بيطرية لقرية طوخ (صور)

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

للمرة الثانية خلال أيام، اندلاع حريق هائل في نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

ساعات الرعب في الجيزة.. حيوان غريب يثير الجدل في البراجيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية