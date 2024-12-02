مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

أقدم المتهم بارتكاب مذبحة طوخ في القليوبية على الانتحار، حيث قام في الساعة السادسة صباحا بإلقاء نفسه أمام القطار القادم من الإسكندرية إلي القاهرة أمام أحد المولات بطوخ، ولقي مصرعه في الحال.

وتم نقل الأشلاء إلي مستشفي طوخ العام، وتعرفت شقيقته علي جثمانه، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة .

وفيما يخص شقيق المتهم مازالت حالته حرجة، ويتلقي العلاج داخل مستشفي طوخ العام.

تفاصيل مذبحة طوخ

وكانت التحقيقات في مذبحة طوخ أشارت إلى أن المتهم أحضر جراكن بنزين وسكب النار في غرفة ينام فيها شقيقه ووالدته.

عاطل يقتل زوجته وطفليه بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بــ القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

عاطل يذبح زوجته وابنه وبنته ويحرق جثة والدته وشقيقه بالقليوبية

ودلت التحريات الأولية في الواقعة على قيام عاطل يدعى على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بـ طوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حالة خطرة بالعناية المركزة.

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