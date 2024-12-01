تبسيط إجراءات التصالح ورصف الطرق، أهم طلبات المواطنين من محافظ القليوبية

قام محافظ القليوبية بزيارة مدينة قليوب، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من أهالي قري مركز ومدينة قليوب بحضور رزق عبد السميع رئيس مجلس ادارة دار المعارف واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة قليوب.

طلبات المواطنين بالقليوبية أهمها تحسين البنية التحتية



تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم أهالي القرية، والتي تركزت بشكل أساسي على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة حيث تم طرح مشكلة رصف طريق قليوب بلقس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور كما تم التأكيد على أهمية اعتماد المخطط التفصيلي للقرية، والذي سيساهم في تنظيم العمران وتوفير الخدمات اللازمة.



كما طالب الأهالي بتبسيط إجراءات ملف التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى توفير سجل مدني ومجمع خدمات متكامل يضم شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تأمينات اجتماعية. كما تم طرح مشكلة توكتوك والمطالبة بحلها، بالإضافة إلى ضرورة إنارة طريق بلقس، خاصة عند نزلة طريق شبرا بنها الحر.

وأكد الأهالي على أهمية تشغيل مستشفى التكامل بقرية بلقس قليوب وتوفير الطاقم الطبي اللازم، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل جماعي تخدم القرية كما تم طرح مقترح إنشاء سوق جملة كبير للخضار لتلبية احتياجات التجار والمواطنين.

أكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع على أهمية هذه المطالب، ووعد ببذل قصارى جهده لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما وجه بتشكيل لجان فنية لدراسة هذه المطالب وتقديم الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.

شدد المحافظ على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، مؤكدًا أن بابه مفتوح دائمًا للاستماع إلى أي مقترحات أو شكاوى.

وقد أعرب أهالي قرية بلقس عن شكرهم وتقديرهم لزيارة محافظ القليوبيةوالاستماع لمشاكلهم، مؤكدين ثقتهم في قدرته على تحقيق مطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في قرية بلقس، وتؤكد على حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم.

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