فرع القليوبية للتأمين الصحي ينظم برنامجًا تدريبيًّا لفنيين المعامل

نظم فرع القليوبية للتأمين الصحي برنامجًا تدريبيًّا استمر لمدة يومين، بمشاركة 30 من فنيين المعامل، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية ضمن الخطة التدريبية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الكوادر الطبية.

تطوير مهارات الفنيين بمعامل التأمين الصحي بالقليوبية

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات علمية ونقاشات تفاعلية تناولت معايير جودة المعامل، وأهمية الصيانة الدورية للأجهزة لضمان دقة النتائج المخبرية، إلى جانب شرح تفصيلي حول طرق التعامل مع الكيماويات المستخدمة في التحاليل وكيفية حفظها بعد الفتح.

كما شمل التدريب توضيحات متخصصة لإجراء فحوصات الباراسيتولوجي والتعرف على الطفيليات.

وأكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن الدورة تأتي في إطار جهود إدارة التدريب لتقديم برامج متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في المعامل، وتعزيز المهارات والمعرفة، لضمان تقديم خدمات دقيقة وموثوقة تلبي احتياجات المرضى.

وأوضح مدير الفرع بالقليوبية، أن التدريب جمع بين الجانبين النظري والعملي لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة الداخلية والخارجية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان دقة التحاليل وسلامة النتائج.

وأشرف على البرنامج التدريبي كل من الدكتورة مي محمد، مسئولة معامل الفرع، والدكتورة أماني ممدوح، مديرة التدريب بالفرع.

جاء البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة، مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، بضرورة تحسين أداء العاملين وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

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